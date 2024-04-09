В Эстонии почти 25 000 детей не привиты от опасных инфекционных заболеваний

По словам главы Союза Семейных врачей Эстонии доктора Элле-Малль Садрак, большинство родителей сегодня не знают и не помнят, что такое дифтерия, столбняк, корь или полиомиелит, и, следовательно, недооценивают опасность данных заболеваний.

«Мы рекомендуем всем уточнить у своего семейного врача или семейной медсестры, какие прививки были отложены или отменены из-за пандемии или по какой-либо другой причине, и пройти вакцинацию как можно скорее. Кроме того, проверьте свои собственные проведенные вакцинации и при необходимости обновите защиту», - посоветовала доктор Садрак.

По мнению Анни и Тарво Кескюлла, многодетных родителей, вакцинация детей важна для защиты семьи и это особенно важно в связи с тем, что они много путешествуют.

«Все семь детей в нашей семье получили регулярные прививки согласно государственной программе иммунизации. В своих решениях мы доверяем своей интуиции и опираемся на научное мнение врачей, а также не боимся спрашивать совета или дополнительной информации у нашего семейного врача. Я думаю, что в случае сомнений корректная полученная информация — это то, что помогает родителям принять решение», - сказала мама семьи Анни Кескюлла.

По состоянию на 2023 год вместо рекомендованных 95% только 84 % всех двухлетних детей были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, свинки и краснухи, при этом в Ляэнемаа и Валгамаа охват составил только 70%. От кори, свинки и краснухи сейчас защищены 73% всех 14-летних детей, при этом менее всего в Ляэнемаа, Хийумаа и Пылвамаа - только 60%. В среднем в Эстонии против дифтерии, столбняка и коклюша привито 78% 16-летних детей, на острове Хийумаа — только 49%, а в Валгамаа — 52%.

Согласно статистике вакцинации в разных уездах, охват различными вакцинами из программы иммунизации был самым низким в Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа. Самый высокий охват вакцинацией наблюдается в Тартумаа и Йыгевамааа.

Цель государственной программы иммунизации – обеспечить своевременную вакцинацию детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные программой.

В Эстонии детям и подросткам предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа В. Взрослых прививают от дифтерии-столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцина против гриппа также предоставляется людям из групп риска, в том числе детям до 7 лет.