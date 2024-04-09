По данным Департамента здоровья, после пандемии COVID-19 охват детей в Эстонии прививками в рамках государственной программы иммунизации резко снизился, в результате чего около 25 000 детей остались незащищенными от опасных инфекционных заболеваний.
В Эстонии почти 25 000 детей не привиты от опасных инфекционных заболеваний
Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства, отметив, что вместо рекомендованных ВОЗ 95% детей охват несколькими прививками в Эстонии уже упал примерно до 70%. По мнению экспертов, это создает высокий риск новых вспышек заболеваний, добавила пресс-служба Кассы здоровья.
Если в 2014 году охват детей прививками в Эстонии превышал рекомендованные ВОЗ 95 % по всем основным вакцинам государственного графика иммунизации и оставался выше 90 % до 2021 года, то в последние годы охват прививками резко снизился и сейчас составляет в среднем от 73 до 85 % в зависимости от вакцины.
К 2023 году в Эстонии около 25 000 детей в возрасте до 16 лет не были своевременно привиты.
«Охват детей иммунизацией в Эстонии немного снизился уже до пандемии COVID-19, но во время и после пандемии охват упал резко. Сейчас он достиг критического уровня, когда риск новых вспышек очень высок», - пояснила руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керт Сыбер.
«Благодаря вакцинации многие болезни уже давно не встречаются в Эстонии - например, дифтерия не выявлялась с 2001 года, а полиомиелит - с 1961 года», - добавила она.
«Вакцины уже почти столетие являются частью защиты здоровья нашего общества и помогают предотвратить многие серьезные заболевания. К сожалению, эти заболевания все еще распространяются в мире, и поэтому от Эстонии нас отделяет от них всего один самолетный рейс, - сказала Ханна Яэ, руководитель службы вакцинации Кассы здоровья. - Чтобы предотвратить новые вспышки заболеваний, очень важно, чтобы прививки, бесплатно предоставляемые в рамках программы иммунизации, проводились вовремя».
По словам главы Союза Семейных врачей Эстонии доктора Элле-Малль Садрак, большинство родителей сегодня не знают и не помнят, что такое дифтерия, столбняк, корь или полиомиелит, и, следовательно, недооценивают опасность данных заболеваний.
«Мы рекомендуем всем уточнить у своего семейного врача или семейной медсестры, какие прививки были отложены или отменены из-за пандемии или по какой-либо другой причине, и пройти вакцинацию как можно скорее. Кроме того, проверьте свои собственные проведенные вакцинации и при необходимости обновите защиту», - посоветовала доктор Садрак.
По мнению Анни и Тарво Кескюлла, многодетных родителей, вакцинация детей важна для защиты семьи и это особенно важно в связи с тем, что они много путешествуют.
«Все семь детей в нашей семье получили регулярные прививки согласно государственной программе иммунизации. В своих решениях мы доверяем своей интуиции и опираемся на научное мнение врачей, а также не боимся спрашивать совета или дополнительной информации у нашего семейного врача. Я думаю, что в случае сомнений корректная полученная информация — это то, что помогает родителям принять решение», - сказала мама семьи Анни Кескюлла.
По состоянию на 2023 год вместо рекомендованных 95% только 84 % всех двухлетних детей были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, свинки и краснухи, при этом в Ляэнемаа и Валгамаа охват составил только 70%. От кори, свинки и краснухи сейчас защищены 73% всех 14-летних детей, при этом менее всего в Ляэнемаа, Хийумаа и Пылвамаа - только 60%. В среднем в Эстонии против дифтерии, столбняка и коклюша привито 78% 16-летних детей, на острове Хийумаа — только 49%, а в Валгамаа — 52%.
Согласно статистике вакцинации в разных уездах, охват различными вакцинами из программы иммунизации был самым низким в Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа. Самый высокий охват вакцинацией наблюдается в Тартумаа и Йыгевамааа.
Цель государственной программы иммунизации – обеспечить своевременную вакцинацию детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные программой.
В Эстонии детям и подросткам предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа В. Взрослых прививают от дифтерии-столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцина против гриппа также предоставляется людям из групп риска, в том числе детям до 7 лет.