Опрос: почти половина людей в последнее время чувствовали себя морально истощенными

«По сравнению с предыдущими годами мы видим, что распространенность депрессии и тревоги снизилась на пару процентных пунктов, но состояние психического истощения осталось неизменным», - пояснила Анна-Кайса Ойдермаа, исполнительный директор Peaasi.ee и клинический психолог.

Психическое истощение приводит к тому, что человек чувствует себя эмоционально истощенным, не справляется с работой, постоянно устает и испытывает недостаток энергии. Истощение может сопровождаться различными болевыми синдромами, расстройствами пищеварения и многим другим.

«Работник с проблемами психического здоровья может продолжать выполнять свою работу, но, возможно, уже не сможет делать ее эффективно. Работодатели могут многое сделать для сохранения и поддержки психического здоровья сотрудников, внеся небольшие изменения в рабочую среду или организацию», - говорит Анна-Кайса Ойдермаа.

«Например, вы можете начать с того, что в вашем штате появится человек, обученный навыкам оказания первой помощи при психических расстройствах, который сможет распознать проблемы с психическим здоровьем и поддержать коллег. Кроме того, наличие в организации человека с навыками оказания первой помощи при психических расстройствах может стимулировать дискуссии о психическом здоровье, способствуя снижению стигмы и развитию культуры труда, в которой ценится психическое здоровье», - объясняет Анна-Кайса Ойдермаа.

В рамках начатого Peaasi.ee исследования витаминов психического здоровья один процент населения Эстонии, или почти 13 000 человек, прошли тест на эмоциональное благополучие.

Исследование эмоционального благополучия позволяет респондентам получить представление о собственном психическом здоровье, а организации в целом - о текущем состоянии психического здоровья своих сотрудников.

На основе полученных результатов можно осознанно решать проблемы психического здоровья в рабочей среде в рамках организации и предоставлять сотрудникам знания, необходимые для заботы о своем психическом здоровье.

Опрос о психическом здоровье, проведенный Peaasi.ee, финансировался Кассой здоровья.