Проводившееся в течение 20 лет социологическое исследование показывает, что доля людей, оценивающих свое здоровье как хорошее, немного увеличилась, причем здоровье эстонцев лучше, чем у латышей, но хуже, чем у финнов, отмечает Департамент статистики.
Статистика: почти у половины жителей Эстонии имеются хронические заболевания
«В целом можно сказать, что по сравнению с тем, как это было 20 лет назад, стало на несколько процентов больше имеющих хронические заболеваниями: в 2004 году их было 41 процент, в 2023 году - 47 процентов.
В то же время позитивно то, что количество людей, которые оценивают свое здоровье как очень хорошее или хорошее, также увеличилось на несколько процентов: в 2004 году таких людей было 50 , а в 2023 году - 56 процентов», - пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг.
Аналитик подтвердила, что самым ярким годом за последние 20 лет стал 2020 год, когда 59 процентов людей считали свое здоровье очень хорошим или хорошим.
Известно, что с возрастом здоровье ухудшается. Однако небольшие различия в ответах мужчин и женщин очевидны. Таким образом видно, что в возрастной группе 25-34 лет женщин с очень хорошим и хорошим здоровьем столько же, сколько и в младшей возрастной группе — 85 процентов.
С другой стороны, только 80 процентов мужчин оценивают свое здоровье в этом возрасте как очень хорошее или хорошее. Еще одно различие проявляется между мужчинами и женщинами в возрастной группе 55–64 лет. Женщины среднего возраста оценивают свое здоровье лучше, чем мужчины среднего возраста.
Однако среди людей старше 65 лет снова больше женщин с плохим или очень плохим здоровьем, чем среди мужчин. На последний факт может повлиять более высокая средняя продолжительность жизни женщин.
По словам Реммельг, за два десятилетия, когда с помощью социального опроса собирались данные, произошел ряд положительных изменений. «Если среди молодежи количество людей с очень хорошим или хорошим здоровьем увеличилось на несколько процентов, то среди людей среднего и пожилого возраста число этих людей фактически увеличилось примерно на 10 процентов.
Также радует, что среди людей старше 65 лет значительно увеличилось количество пожилых людей, здоровье которых не ограничивает их повседневной деятельности», - сказала аналитик.
По прошлогодним данным, больше всего довольны своим здоровьем жители Ляэнемаа, Харьюмаа и Таллинна – 62,5, 62,4 и 62,1 процента соответственно. Наименее всего свое здоровье как хорошее или очень хорошее оценили жители Ида-Вирумаа - 37,9 процента. Однако меньше всего своим здоровьем довольны жители Пыльвамаа, 24 процента которых оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое.
Заболевание или проблема со здоровьем, которая длилась шесть месяцев или, как ожидается, продлится не менее шести месяцев, считается долговременной. Учитывается как психическое, так и физическое здоровье. Длительное заболевание больше всего затрагивает жителей Ида-Вирумаа, 62,5 процента из которых ответили утвердительно, а 22,7 процента жителей этого уезда оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое.
В Валгамаа 58,6 процента длительно больных, в Вырумаа – 55,1 процента, в Ярвамаа – 53,3 процента, в Пылвамаа – 53,2 процента лиц старше 16 лет. А наименьшее количество длительно болеющих среди жителей Харьюмаа и Таллинна – 39,9 и 40,1 процента соответственно.
Реммельг пояснила, что оценки людей своего здоровья зависят от возраста жителей каждого региона, но состояние здоровья человека также зависит от других факторов, таких как условия жизни и работы, а также влияние окружающей среды.
«Чем старше население, тем выше доля хронических заболеваний. Кроме того, в Ида-Вирумаа есть и другие проблемы: различные крупные промышленные компании оставили свой след в экосистеме и тем самым напрямую повлияли на оценку людьми своего здоровья», - пояснила Реммельг.
Методика социологического опроса едина по всей Европе, и это позволяет Эстонии сравнивать собственную оценку здоровья с другими европейскими странами. «К сожалению, не все страны еще собрали данные за 2023 год, и мы можем посмотреть данные за 2022 год.
В то время как 58 процентов жителей Эстонии оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, такую же оценку своему здоровью дали 48 процентов в Литве и в среднем 68 процентов жителей Европы. Больше всего людей с очень хорошим или хорошим здоровьем - 80 процентов населения - в Ирландии и Швейцарии», - пояснила аналитик.