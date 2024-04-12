Статистика: почти у половины жителей Эстонии имеются хронические заболевания

«В целом можно сказать, что по сравнению с тем, как это было 20 лет назад, стало на несколько процентов больше имеющих хронические заболеваниями: в 2004 году их было 41 процент, в 2023 году - 47 процентов.

В то же время позитивно то, что количество людей, которые оценивают свое здоровье как очень хорошее или хорошее, также увеличилось на несколько процентов: в 2004 году таких людей было 50 , а в 2023 году - 56 процентов», - пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг.

Аналитик подтвердила, что самым ярким годом за последние 20 лет стал 2020 год, когда 59 процентов людей считали свое здоровье очень хорошим или хорошим.

Известно, что с возрастом здоровье ухудшается. Однако небольшие различия в ответах мужчин и женщин очевидны. Таким образом видно, что в возрастной группе 25-34 лет женщин с очень хорошим и хорошим здоровьем столько же, сколько и в младшей возрастной группе — 85 процентов.

С другой стороны, только 80 процентов мужчин оценивают свое здоровье в этом возрасте как очень хорошее или хорошее. Еще одно различие проявляется между мужчинами и женщинами в возрастной группе 55–64 лет. Женщины среднего возраста оценивают свое здоровье лучше, чем мужчины среднего возраста.

Однако среди людей старше 65 лет снова больше женщин с плохим или очень плохим здоровьем, чем среди мужчин. На последний факт может повлиять более высокая средняя продолжительность жизни женщин.