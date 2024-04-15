Лучше, чем у латвийцев, но хуже, чем у финнов: какую оценку своему здоровью дают жители Эстонии?

Насколько плохим или хорошим считают свое здоровье жители Эстонии и в каком положении мы находимся в сравнении с другими странами, рассказывает ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг.

«В целом можно сказать, что доля людей, имеющих какое-либо длительное заболевание, стала на несколько процентов больше, чем 20 лет назад: в 2004 году таких людей было 41%, в 2023 году - 47%. Однако положительным является тот факт, что на несколько процентов увеличилась доля и тех, кто оценивает свое здоровье как очень хорошее или хорошее: в 2004 году таких людей было 50%, в 2023 году - 56%», - объяснила Реммельг. Аналитик признала, что за последние 20 лет лучшим годом был 2020, когда целых 59% людей оценивали свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

Люди среднего и пожилого возраста дают значительно лучшую оценку своему здоровью