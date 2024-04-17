Зарегистрирован первый случай заражения обезьяньим герпесом: что следует знать об этой смертельной инфекции?

Вирус B или обезьяний герпес может передаваться человеку, когда инфицированная макака кусает или царапает человека. Вирус может попасть в глаза, нос или рот.

На мужчину, пожелавшего остаться анонимным, напали в конце февраля, когда он находился в парке Кам Шан в Гонконге. У пострадавшего, который в остальном был здоров, поднялась температура, и 21 марта он был госпитализирован, после того как потерял сознание.