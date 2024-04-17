В Гонконге зарегистрирован первый случай заражения обезьяньим герпесом, чрезвычайно редкой инфекцией, которая может привести к серьезному повреждению головного мозга или смерти. 37-летний мужчина дал положительный результат на вирус после нападения дикой обезьяны.
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Зарегистрирован первый случай заражения обезьяньим герпесом: что следует знать об этой смертельной инфекции?
Вирус B или обезьяний герпес может передаваться человеку, когда инфицированная макака кусает или царапает человека. Вирус может попасть в глаза, нос или рот.