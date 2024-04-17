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Зарегистрирован первый случай заражения обезьяньим герпесом: что следует знать об этой смертельной инфекции?

rus.postimees.ee
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Обезьяна. Фото иллюстративное.
Обезьяна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Гонконге зарегистрирован первый случай заражения обезьяньим герпесом, чрезвычайно редкой инфекцией, которая может привести к серьезному повреждению головного мозга или смерти. 37-летний мужчина дал положительный результат на вирус после нападения дикой обезьяны.

Вирус B или обезьяний герпес может передаваться человеку, когда инфицированная макака кусает или царапает человека. Вирус может попасть в глаза, нос или рот.

На мужчину, пожелавшего остаться анонимным, напали в конце февраля, когда он находился в парке Кам Шан в Гонконге. У пострадавшего, который в остальном был здоров, поднялась температура, и 21 марта он был госпитализирован, после того как потерял сознание.

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