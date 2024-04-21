Бывшая модель Ирен Стойнова, у которой в 2021 году был диагностирован рак в тяжелой форме, была убеждена, что ее болезнь можно вылечить с помощью соковой диеты. Пройдя через ад, сейчас она призывает других верить в традиционные методы медицины и предостерегает от попыток полагаться на распространенные в интернете альтернативные методы лечения, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал The Independent.
«Я не могла дышать»: женщина едва не умерла, пытаясь вылечить рак соковой диетой
В июне 2021 года у Ирен диагностировали неходжкинскую лимфому. Врачи убеждали Ирену использовать традиционные методы лечения рака, но она от них отказалась.
Бывшая модель сказала, что искала в интернете альтернативы вместо химиотерапии. Ее внимание привлек мужчина с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях, который утверждал, что человеческое тело может «исцелить себя» путем радикального изменения образа жизни и диеты.
Стойнова следовала различным диетам и комплексной терапии в течение двух с половиной лет, в результате чего ее тело ослабло, а в легких накопилась жидкость.
В мае прошлого года ее доставили в больницу Фримли-Парк, где врачи констатировали, что она была на грани смерти.
Врач Ирен Клэр Рис призвала пациентку положиться на традиционную медицину, поскольку ее рак уже перешел в третью стадию.
Стойнова продолжала отказываться еще несколько дней, пока наконец не согласилась на химиотерапию. Она провела 50 дней в отделении неотложной помощи больницы. Ирен объясняет, что, когда ей впервые поставили диагноз, она решила отказаться от традиционного лечения, поскольку прочитала в интернете, что «многие врачи и профессора говорят об альтернативной терапии и ее успехе».
39-летняя женщина придерживалась соковой диеты в течение двух с половиной лет, она пробовала и освежающую диету, нерегулярное голодание, а также различные травяные настои и чаи.
Говоря о своем диагнозе, она рассказала информационному агентству PA: «Я разваливалась на части, весь мир рушился вокруг меня, и я чувствовала себя совершенно одинокой».
Ирен не скрывает, что неоднократно получала рекомендации начать химиотерапию, но в поисках альтернативного решения и советов по лечению предпочитала интернет-«гуру».
«С этого все началось. Я нашла человека из Америки, у которого были миллионы подписчиков и который говорил о холистическом лечении», - рассказала она.
«У него был подкаст, в котором он брал интервью у очень опытных врачей и профессоров, которые говорили о холистическом лечении, и они называли традиционное лечение "жестоким и неприемлемым". В подкасте возникло мнение, что люди, соглашающиеся на химиотерапию, "ленивы" и не хотят прилагать усилия для выздоровления с помощью холистических методов лечения».
Стойнова продолжила: «У этого человека также есть три или четыре книги о том, как лечить рак холистическими методами - как готовить салаты, использовать разные травы, готовить соки, соблюдать нерегулярное голодание. У всего этого было так много сторонников, так много людей, которые этим занимались. Я потратила 2000 фунтов на соковыжималки - одну для смузи, одну для моркови, одну для цитрусовых и одну для всего остального. Я тратила два-три часа в день на приготовление соков на следующий день. Я была фанатиком с повязкой на глазах».
После этого опыта, размышляя о своих действиях, она заключает: «Я не остановилась, когда должна была. Я была настолько слаба, я лишилась сна, и у меня были галлюцинации. У меня даже не было сил открыть дверь разносчикам еды. Я не могла дышать, потому что в легких была жидкость. Из-за диеты я потеряла около 20 килограммов».
Ирен госпитализировали в мае 2023 года, но даже необходимость интенсивного стационарного лечения не стала достаточно четким сигналом к прекращению попыток лечения рака альтернативными методами. Наконец пациентку удалось убедить, и через десять дней она согласилась начать химиотерапию.
Доктор Рис, гематолог из Фримли, сказала: «С момента госпитализации Ирен прошло около десяти дней, прежде чем она согласилась начать химиотерапию. И за это время у нас состоялись очень мучительные и разочаровывающие разговоры. Примерно через пять дней после того, как Ирен поступила в больницу, я искренне думала, что она откажется и умрет в самом ближайшем будущем».
Стойнова, которая в настоящее время выздоравливает, добавила: «Сейчас я говорю людям, что побочные эффекты химиотерапии - ничто по сравнению с побочными эффектами, которые я испытала, когда пробовала холистическое лечение».
«В Instagram, Facebook или даже Google миллионы людей заявляют, что вылечили рак холистическими методами - с помощью органической моркови, петрушки и сельдерея. Я думаю, это здорово, что у нас есть убеждения и ценности, но также здорово, если они подкреплены наукой, и, пожалуйста, не игнорируйте своих врачей. Я игнорировала врачей и все, что связано с традиционной медициной, и из-за этого чуть не умерла».
«Если у вас рак, вам нужно что-то гораздо более сильное, чем органический морковный сок и стебли сельдерея», - заключает она.