«Я не могла дышать»: женщина едва не умерла, пытаясь вылечить рак соковой диетой

Ирен не скрывает, что неоднократно получала рекомендации начать химиотерапию, но в поисках альтернативного решения и советов по лечению предпочитала интернет-«гуру».

«С этого все началось. Я нашла человека из Америки, у которого были миллионы подписчиков и который говорил о холистическом лечении», - рассказала она.

«У него был подкаст, в котором он брал интервью у очень опытных врачей и профессоров, которые говорили о холистическом лечении, и они называли традиционное лечение "жестоким и неприемлемым". В подкасте возникло мнение, что люди, соглашающиеся на химиотерапию, "ленивы" и не хотят прилагать усилия для выздоровления с помощью холистических методов лечения».

Стойнова продолжила: «У этого человека также есть три или четыре книги о том, как лечить рак холистическими методами - как готовить салаты, использовать разные травы, готовить соки, соблюдать нерегулярное голодание. У всего этого было так много сторонников, так много людей, которые этим занимались. Я потратила 2000 фунтов на соковыжималки - одну для смузи, одну для моркови, одну для цитрусовых и одну для всего остального. Я тратила два-три часа в день на приготовление соков на следующий день. Я была фанатиком с повязкой на глазах».