Мутировавший вирус гриппа может перерасти в новую глобальную пандемию

Исследование, которое будет обнародовано на следующей неделе, показывает, что 57 процентов ведущих ученых-медиков считают, что новая пандемия будет вызвана штаммом вируса гриппа, написала вчера The Guardian.

Предположения, что пандемия будет вызвана именно гриппом основаны на долгосрочных исследованиях, которые показывают, как вирус гриппа постоянно развивается и мутирует, сказал Джон Салмантон-Гарсия, профессор Кельнского университета.