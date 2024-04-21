Вс, 21.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Для подписчиков

Мутировавший вирус гриппа может перерасти в новую глобальную пандемию

Copy
Пандемия. Иллюстративное фото
Пандемия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшую угрозу для здоровья населения представляет грипп, поскольку нынешнее распространение птичьего гриппа несет в себе риск перерастания в смертельную пандемию.

Исследование, которое будет обнародовано на следующей неделе, показывает, что 57 процентов ведущих ученых-медиков считают, что новая пандемия будет вызвана штаммом вируса гриппа, написала вчера The Guardian.

Предположения, что пандемия будет вызвана именно гриппом основаны на долгосрочных исследованиях, которые показывают, как вирус гриппа постоянно развивается и мутирует, сказал Джон Салмантон-Гарсия, профессор Кельнского университета.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх