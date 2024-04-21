По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшую угрозу для здоровья населения представляет грипп, поскольку нынешнее распространение птичьего гриппа несет в себе риск перерастания в смертельную пандемию.
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Мутировавший вирус гриппа может перерасти в новую глобальную пандемию
Исследование, которое будет обнародовано на следующей неделе, показывает, что 57 процентов ведущих ученых-медиков считают, что новая пандемия будет вызвана штаммом вируса гриппа, написала вчера The Guardian.