Предупреждение из Японии ⟩ Приближается новая пандемия: пострадать может важнейший орган

Резкое изменение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в XX веке остается большой загадкой для ученых, но последние исследования предлагают новые знания на будущее.
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В первой половине XX века в мире наблюдалась тенденция роста смертности от заболеваний сердца. В период с 1920 по 1960 год количество смертей от сердечного приступа значительно увеличилось, что было описано как эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний.