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Предупреждение из Японии ⟩ Приближается новая пандемия: пострадать может важнейший орган

Rus.Postimees
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Японские ученые предполагают, что за пандемией Covid-19 может последовать пандемия сердечно-сосудистых заболеваний.
Японские ученые предполагают, что за пандемией Covid-19 может последовать пандемия сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Piqsels

Резкое изменение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в XX веке остается большой загадкой для ученых, но последние исследования предлагают новые знания на будущее.

В первой половине XX века в мире наблюдалась тенденция роста смертности от заболеваний сердца. В период с 1920 по 1960 год количество смертей от сердечного приступа значительно увеличилось, что было описано как эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний.

На примере США можно сказать, что в 1966 году на сердечно-сосудистые заболевания приходилось 35 процентов всех смертей. Затем смертность от сердечных приступов стала резко падать, так что к середине 1990-х годов она была почти вдвое меньше, чем 30 лет назад.

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