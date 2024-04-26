Лечение стоит 200 000 евро в год: трехлетней жительнице Эстонии нужна ваша помощь

Перевод: София Солдатенко

Пожертвования - единственный вариант для Ловийзе на сегодняшний день, поскольку лечение ведется при поддержке Детского фонда Клиники ТУ.

Причина заболевания неизвестна. Это генное изменение, которое влияет на тело, но не на умственные способности ребенка. Препарат Voxzogo обращает вспять заболевание: способствует росту рук и ног и тем самым способствует восстановлению пропорций тела. Таким образом также снижается болезненная нагрузка на спину и ноги и ребенку становится легче справляться в повседневной жизни.

Фото: Детский фонд Клиники ТУ

Единственной альтернативой медикаментозному лечению является операция по удлинению конечностей, но восстановление после нее сложное и длительное, а вероятность осложнений очень высока, поэтому операцию проводят только в случае крайней необходимости.

Ловийзе начала принимать это лекарство в августе прошлого года. По словам матери, с тех пор девочка с каждым днем ​​становилась сильнее и активнее, а к росту добавилось целых 5,5 сантиметра! Ловийзе больше не приходится в детском саду следить за уроками гимнастики со скамейки, она тоже может принимать участие, а также она умудряется не отставать от других детей на непродолжительных прогулках.

Фото: Детский фонд Клиники ТУ