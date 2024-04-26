У трехлетней Ловийзе ахондроплазия - редкое заболевание, которое тормозит рост рук и ног и вызывает сильные боли и другие серьезные проблемы со здоровьем уже в детстве. Лекарство помогает контролировать заболевание, но лечение обходится почти в 200 000 евро в год.
Лечение стоит 200 000 евро в год: трехлетней жительнице Эстонии нужна ваша помощь
Перевод: София Солдатенко
Пожертвования - единственный вариант для Ловийзе на сегодняшний день, поскольку лечение ведется при поддержке Детского фонда Клиники ТУ.
Причина заболевания неизвестна. Это генное изменение, которое влияет на тело, но не на умственные способности ребенка. Препарат Voxzogo обращает вспять заболевание: способствует росту рук и ног и тем самым способствует восстановлению пропорций тела. Таким образом также снижается болезненная нагрузка на спину и ноги и ребенку становится легче справляться в повседневной жизни.
Единственной альтернативой медикаментозному лечению является операция по удлинению конечностей, но восстановление после нее сложное и длительное, а вероятность осложнений очень высока, поэтому операцию проводят только в случае крайней необходимости.
Ловийзе начала принимать это лекарство в августе прошлого года. По словам матери, с тех пор девочка с каждым днем становилась сильнее и активнее, а к росту добавилось целых 5,5 сантиметра! Ловийзе больше не приходится в детском саду следить за уроками гимнастики со скамейки, она тоже может принимать участие, а также она умудряется не отставать от других детей на непродолжительных прогулках.
Однако, если лечение будет прервано, Ловийзе в дальнейшем не сможет самостоятельно выполнять даже самые простые задачи: завязывать шнурки, доставать до выключателя и полки в магазине. Заболевание также может повлиять на психическое здоровье, поскольку иные пропорции тела ребенка могут пугать окружающих и мешать заводить друзей.
Детский фонд Клиники ТУ призывает помочь Ловийзе вырасти, чтобы девочке не пришлось терпеть боль и она могла познавать мир вместе со своими сверстниками.
Сделать пожертвование можно через сайт Детского фонда Клиники ТУ, выбрав в форме пожертвования - Loviisele ravim: www.lastefond.ee/anneta.
Или позвонив по номерам для пожертвований:
- при звонке на номер900 5025, вы пожертвуете 5 евро
- при звонке на номер 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
- при звонке на номер 900 5500, вы пожертвуете 50 евро
Поддержать девочку можно и с помощью банковкского перевода, в пояснение надо написать - Loviise:
Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
- Swedbank IBAN EE682200221015828742
- SEB IBAN EE261010220014910011
- Luminor IBAN EE791700017000285384
- LHV IBAN EE527700771000610813
- Coop IBAN EE824204278603586607