Согласно научным статьям, опубликованным на авторитетных научных порталах PubMed и Allergologie Select, созданное эстонцами устройство Respiray Wear A+ в значительной степени защищает от переносимой по воздуху пыльцы, пылевых клещей и кошачьих аллергенов и зарекомендовало себя как немедикаментозное решение, смягчающее симптомы эффективнее, чем большинство представленных на рынке лекарств от аллергии.
Прорывное эстонское изобретение одобрили европейские ученые
Всего в клиническом исследовании, проведенном в Берлине более года назад, принял участие 101 пациент. Из них 23 были чувствительны к березовой пыльце, 37 – к пылевым клещам и 41 – к аллергенам кошачьей шерсти. Воздействие аллергена имело место во время двух 60-минутных сеансов, в первом из которых пациенты не использовали устройство Respiray Wear A+, а во втором – использовали. Каждые десять минут пациентов просили оценить свои симптомы, а каждые 30 минут оценивали их самочувствие, дыхательную способность и параметры функции легких.
По данным специалистов Европейского центра исследований аллергии (ECARF) и Института аллергологии университетской больницы Шарите в Берлине, при использовании устройства Respiray Wear A+ наблюдалось уменьшение симптомов аллергии независимо от типа аллергена. При воздействии аллергенов пыльцы березы симптомы уменьшались на 49%, но эффект был наибольшим у пациентов, чувствительных к аллергенам кошачьей шерсти, среди которых наблюдалось снижение симптомов на 60%. Среди прочего был сделан вывод, что Respiray A+ уменьшает симптомы эффективнее, чем большинство лекарств от аллергии.
Выпущенный в прошлом году Respiray Wear A+ работает по простому принципу: это легкое носимое на шее устройство всасывает воздух, с помощью фильтра удаляет обнаруженные в нем аллергенные частицы и направляет очищенный таким образом воздух в область носа и рта пользователя. Уникальная конструкция устройства значительно улучшила качество жизни даже тех пациентов, которые не могут принимать пероральные лекарства от аллергии. Respiray Wear A+ получил сертификат Европейского центра исследований аллергии ECARF и признание Союза аллергии Эстонии.
На аллергический ринит указывают обильные водянистые выделения из носа, зуд в носу, чихание, ощущение пощипывания в носу, заложенность носа, а также нарушения обоняния и вкуса. Кроме того, неприятности могут доставлять зудящие, красные, опухшие и слезящиеся глаза.
По данным Всемирной аллергологической организации, 400 миллионов человек в мире страдают от аллергического ринита, вызванного пыльцой, пылевыми клещами и спорами плесени. В Эстонии проблема затрагивает 15–20% населения.
Это уже второй продукт эстонского медицинского стартапа. Два года назад Respiray выпустила инновационный очиститель воздуха для ношения на шее, уничтожающий частицы коронавируса и бактерии, и получивший ряд международных наград за инновации.
Инвесторами Respiray являются Индрек Нейвельт и Яан Таллинн. Миссия предприятия – с помощью своих продуктов сделать чистый воздух доступным для всех и каждого. Продукты Respiray можно приобрести в аптеках и в интернет-магазине фирмы.