Прорывное эстонское изобретение одобрили европейские ученые

Всего в клиническом исследовании, проведенном в Берлине более года назад, принял участие 101 пациент. Из них 23 были чувствительны к березовой пыльце, 37 – к пылевым клещам и 41 – к аллергенам кошачьей шерсти. Воздействие аллергена имело место во время двух 60-минутных сеансов, в первом из которых пациенты не использовали устройство Respiray Wear A+, а во втором – использовали. Каждые десять минут пациентов просили оценить свои симптомы, а каждые 30 минут оценивали их самочувствие, дыхательную способность и параметры функции легких.

По данным специалистов Европейского центра исследований аллергии (ECARF) и Института аллергологии университетской больницы Шарите в Берлине, при использовании устройства Respiray Wear A+ наблюдалось уменьшение симптомов аллергии независимо от типа аллергена. При воздействии аллергенов пыльцы березы симптомы уменьшались на 49%, но эффект был наибольшим у пациентов, чувствительных к аллергенам кошачьей шерсти, среди которых наблюдалось снижение симптомов на 60%. Среди прочего был сделан вывод, что Respiray A+ уменьшает симптомы эффективнее, чем большинство лекарств от аллергии.