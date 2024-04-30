Касса здоровья ожидает, что в этом году скрининговое обследование на рак груди пройдут около 104 000 женщин в возрасте от 50 до 74 лет. Если раньше на скрининг приглашались женщины в возрасте 50-68 лет, то в этом году возрастная группа был расширена и теперь на скрининговые обследования на рак груди также приглашаются женщины в возрасте 70 и 74 лет. Это значит, что к числу приглашенных на скрининговые обследования добавилось около 15 тысяч женщин.
«У меня тоже не было симптомов»: жительница Эстонии, у которой диагностировали рак груди, призывает женщин обследоваться
Расширение целевой группы связано с тем, что в Эстонии рак груди по-прежнему остается самой распространенной формой рака у женщин: ежегодно заболевают более 900 женщин, причем около четверти из них на момент обнаружения, к сожалению, имеют уже позднюю стадию заболевания. Благодаря скрининговым обследованиям на рак груди можно обнаружить рак на ранней стадии, когда лечение более простое и оно переносится легче, а выздоровление вполне возможно.
«Каждый день в нашей работе мы видим, насколько важно раннее выявление рака, поэтому мы призываем всех женщин участвовать в скрининговых обследованиях. Данные Клиники Тартуского университета и Регистра раковых заболеваний ясно показывают, насколько важны скрининговые обследования. Чем раньше будет обнаружен рак, тем лучше будут результаты лечения и выше шансы на выздоровление. Раннее выявление особенно важно при раке груди, поэтому мы призываем женщин принимать участие в скрининговых обследованиях и позаботиться о своем здоровье», – объяснила доктор Кристина Оямаа, руководитель клиники гематологии-онкологии Клиники Тартуского университета.
Данные Кассы здоровья показывают, что, к счастью, женщины начали все чаще посещать скрининговые обследования. «Приятно видеть, что женщины уделяют все больше внимания своему здоровью. В прошлом году в скрининговых обследованиях на рак груди приняли участие 65% приглашенных - это хорошая новость и рекорд за всю историю скринингов в нашей стране», - сказала Мария Суурна, руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья, и добавила, что чем больше женщин принимают участие в скрининге, тем меньше смертность от рака груди.
В целях дальнейшего увеличения участия в скрининговых обследованиях мы ведем постоянную работу по улучшению доступности данной услуги - очень важно, чтобы приглашенные могли участвовать в обследованиях как можно ближе к дому или работе и в удобное для них время.
«Большую помощь в улучшении доступности скрининговых обследований оказали три автобуса с маммографами, которые курсируют по всей Эстонии в течение всего года и которые были очень хорошо восприняты целевой группой. Автобус с маммографом приезжает в каждый уезд несколько раз, поэтому, если с первого раза кто-то из приглашенных не успевает его посетить, не стоит переживать - в течение года есть еще возможности посетить автобус», - рассказала Суурна. Она также призывает женщин записываться на прием и к стационарным оказателям услуг по скрининговым обследованиям, лучше сделать это по телефону, поскольку не все возможные приемы могут быть видны на сайте дигитальной регистратуры.
Доктор Пильви Ильвес, руководитель радиологической клиники Клиники Тартуского университета, заявила, что в этом году интерес к скрининговым обследованиям выше, чем обычно. «Каждый день нам звонят с желанием записаться на обследования на рак груди, и мы нашли различные способы справиться с таким большим интересом. Мы продлили часы работы автобуса с маммографом, а также предлагаем записи по субботам, чтобы как можно больше людей могли пройти обследование быстро и удобно. Бояться процедуры не нужно - во время маммографии грудь поочередно помещается между двумя плоскими пластинами, и медицинский работник делает два изображения груди в разных направлениях. Обследование занимает около 20 минут, оно может быть немного неудобным, но оно не болезненное», - рассказала она.
Май – международный месяц профилактики рака груди, в рамках которого Касса здоровья при помощи кампании «Живое доказательство» привлекает внимание к важности профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Основное внимание в информационной кампании уделяется людям, выздоровевшим от рака, чьи обнадеживающие и мотивирующие истории подтверждают, что рак, обнаруженный на ранней стадии, поддается лечению.
Тийна Митт, у которой пять лет назад во время скринингового контрольного обследования был обнаружен рак груди, приглашает женщин целевой группы принять участие в скрининговых обследованиях рака груди. «Я призываю всех женщин обязательно принимать участие в скрининговых обследованиях, даже если на данный момент отсутствуют жалобы. У меня тоже не было никаких симптомов, но я все равно проходила скрининговое обследование каждый раз, когда получала приглашение на него. Благодаря скринингу заболевание было обнаружено достаточно рано, и поэтому лечение оказалось эффективным», - сказала Митт.
В этом году на бесплатные скрининговые обследования приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годов рождения. Чтобы записаться на прием, воспользуйтесь Порталом здоровья или обратитесь в подходящее вам медицинское учреждение. Важно участвовать в скрининговых обследованиях даже при отсутствии жалоб и симптомов, поскольку рак груди никак не проявляет себя на ранней стадии.