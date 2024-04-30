«У меня тоже не было симптомов»: жительница Эстонии, у которой диагностировали рак груди, призывает женщин обследоваться

В целях дальнейшего увеличения участия в скрининговых обследованиях мы ведем постоянную работу по улучшению доступности данной услуги - очень важно, чтобы приглашенные могли участвовать в обследованиях как можно ближе к дому или работе и в удобное для них время.

«Большую помощь в улучшении доступности скрининговых обследований оказали три автобуса с маммографами, которые курсируют по всей Эстонии в течение всего года и которые были очень хорошо восприняты целевой группой. Автобус с маммографом приезжает в каждый уезд несколько раз, поэтому, если с первого раза кто-то из приглашенных не успевает его посетить, не стоит переживать - в течение года есть еще возможности посетить автобус», - рассказала Суурна. Она также призывает женщин записываться на прием и к стационарным оказателям услуг по скрининговым обследованиям, лучше сделать это по телефону, поскольку не все возможные приемы могут быть видны на сайте дигитальной регистратуры.