Какие упражнения лучше всего подходят для похудения?

В целом, людям рекомендуется найти упражнение, которое им подходит и нравится, и чтобы регулярное его выполнение было не обязанностью, а удовольствием. Однако если основной целью человека является похудение, необходимо учитывать влияние различных упражнений на пищеварение, расход энергии и массу тела.

Кардио сжигает много калорий, но особенно эффективно оно сочетается с силовыми тренировками. Кардио-упражнения помогают поддерживать здоровье сердца и кровеносных сосудов и должны быть регулярной частью тренировок каждого.

Два более эффективных вида тренировок - это интервальные тренировки и кардиотренировки. Во время интервальных тренировок высокоинтенсивные упражнения выполняются в течение двух-четырех минут, за которыми следуют несколько минут более легких упражнений.

В случае бега вам следует бежать до четырех минут, а затем сбавить скорость или перейти на быструю ходьбу. Исследования показали, что интервальные тренировки более эффективны для похудения, чем обычное кардио. 30-40 минут бега, езды на велосипеде, плавания или быстрой ходьбы хорошо подходят для этой цели.

Силовые тренировки также являются эффективным способом избавиться от лишних килограммов. При тренировках с отягощениями процент мышц увеличивается, а процент жира уменьшается, поскольку при увеличении мышечной массы сжигается много калорий. Благодаря этому ускоряется пищеварение, и чем больше у человека мышечная масса, тем больше калорий он потребляет в течение дня.

Упражнения с отягощениями помогают поддерживать плотность костей, снижают риск травм и падений, поддерживают здоровье суставов даже в пожилом возрасте. Также было обнаружено, что тренировки с отягощениями оказывают существенное влияние на здоровье мозга и выработку нервных клеток.