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Тревожная статистика В Эстонии все чаще выявляют опасное онкологическое заболевание

rus.postimees.ee
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Образование неправильной формы, видимое на поверхности кожи, может означать смертельное заболевание, при котором глазу видна лишь верхушка айсберга. Наиболее успешным методом лечения меланомы является раннее выявление.
Образование неправильной формы, видимое на поверхности кожи, может означать смертельное заболевание, при котором глазу видна лишь верхушка айсберга. Наиболее успешным методом лечения меланомы является раннее выявление. Фото: Shutterstock

В Эстонском раковом союзе отмечают, что за последние десять лет заболеваемость меланомой в Эстонии выросла вдвое.

В 2021 году в Эстонии у 769 женщин и 477 мужчин были диагностированы немеланомные злокачественные опухоли кожи или рак кожи, всего 1246 случаев. Заболеваемость кожной злокачественной меланомой быстро росла у мужчин в возрасте 25-39 лет и у женщин старше 15 лет. В 2021 году новый диагноз меланомы был поставлен 121 женщине и 93 мужчинам.

Снова наступила долгожданная солнечная погода, манящая людей понежиться на солнышке и получить немного витамина D. Солнечный свет важен для производства витамина D, необходимого организму, он также необходим для усвоения кальция и роста костей.

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