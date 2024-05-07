Тревожная статистика В Эстонии все чаще выявляют опасное онкологическое заболевание

В 2021 году в Эстонии у 769 женщин и 477 мужчин были диагностированы немеланомные злокачественные опухоли кожи или рак кожи, всего 1246 случаев. Заболеваемость кожной злокачественной меланомой быстро росла у мужчин в возрасте 25-39 лет и у женщин старше 15 лет. В 2021 году новый диагноз меланомы был поставлен 121 женщине и 93 мужчинам.