Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты, пишут «Деловые ведомости».
Тайные сделки продавцов взвинчивают цены на лекарства
По данным Äripäev, производители и оптовые фирмы манипулируют ценами на лекарства на протяжении многих лет. Ответственные чиновники и министр знают о тайных соглашениях, но ничего не делают, чтобы положить этому конец.
Сами оптовики утверждают, что тайных соглашений нет.
Читайте подрjбнее на dv.ee.