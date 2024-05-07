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Здоровье

Тайные сделки продавцов взвинчивают цены на лекарства

rus.postimees.ee
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Лекарства. Снимок иллюстративный.
Лекарства. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты, пишут «Деловые ведомости».

По данным Äripäev, производители и оптовые фирмы манипулируют ценами на лекарства на протяжении многих лет. Ответственные чиновники и министр знают о тайных соглашениях, но ничего не делают, чтобы положить этому конец.

Сами оптовики утверждают, что тайных соглашений нет.

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