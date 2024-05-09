Medicum привез в Таллинн передовых роботов для реабилитации рук и ходьбы

«До сих пор восстановительное лечение пациентов с неврологическими заболеваниями с помощью робототехники проводилось в основном в Хаапсалу, Тарту и Таллиннской детской больнице. Представительство Medicum в центре города будет оснащено новейшими моделями роботизированных систем реабилитации рук и систем ходьбы, единственными в своем роде в Эстонии. Это даст возможность пациентам, перенесшим травму головы и позвоночника, а также инсульт, получать постоянную помощь и услуги восстановительного лечения в Таллинне», – объясняет Прийт Ээлмяэ, руководитель направления восстановительного лечения и реабилитации Medicum.

«Представительство Medicum в центре города объединяет услуги здоровья более чем по 25 специальностям, предлагая услуги семейных врачей, врачей-специалистов и восстановительного лечения как для взрослых, так и для детей. Наша цель – обеспечить плавный и полноценный путь лечения, чтобы пациент мог получить как можно больше необходимых лечебных услуг в одном месте. Современное технологическое оборудование, удобное расположение, а также более широкий выбор врачей-специалистов и услуг восстановительного лечения в центре Таллинна – это наше стратегическое решение предоставлять пациентам, работающим или живущим в центре города, более широкий доступ к врачебной помощи», – сказал Тынис Аллик, исполнительный директор Medicum.

Помимо использования инновационных решений робототехники, в центре проводится восстановительное лечение мирового уровня пациентов с заболеваниями легких и сердца. Люди с ограниченными возможностями передвижения могут посещать тренажерный зал, оснащенный специально адаптированным для них оборудованием HUR.