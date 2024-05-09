В только что открывшемся в центре города представительстве Medicum используются самые современные роботизированные системы реабилитации рук и системы ходьбы, впервые в Таллинне предоставляя взрослым пациентам доступ к инновационным услугам восстановительного лечения.
Medicum привез в Таллинн передовых роботов для реабилитации рук и ходьбы
«До сих пор восстановительное лечение пациентов с неврологическими заболеваниями с помощью робототехники проводилось в основном в Хаапсалу, Тарту и Таллиннской детской больнице. Представительство Medicum в центре города будет оснащено новейшими моделями роботизированных систем реабилитации рук и систем ходьбы, единственными в своем роде в Эстонии. Это даст возможность пациентам, перенесшим травму головы и позвоночника, а также инсульт, получать постоянную помощь и услуги восстановительного лечения в Таллинне», – объясняет Прийт Ээлмяэ, руководитель направления восстановительного лечения и реабилитации Medicum.
«Представительство Medicum в центре города объединяет услуги здоровья более чем по 25 специальностям, предлагая услуги семейных врачей, врачей-специалистов и восстановительного лечения как для взрослых, так и для детей. Наша цель – обеспечить плавный и полноценный путь лечения, чтобы пациент мог получить как можно больше необходимых лечебных услуг в одном месте. Современное технологическое оборудование, удобное расположение, а также более широкий выбор врачей-специалистов и услуг восстановительного лечения в центре Таллинна – это наше стратегическое решение предоставлять пациентам, работающим или живущим в центре города, более широкий доступ к врачебной помощи», – сказал Тынис Аллик, исполнительный директор Medicum.
Помимо использования инновационных решений робототехники, в центре проводится восстановительное лечение мирового уровня пациентов с заболеваниями легких и сердца. Люди с ограниченными возможностями передвижения могут посещать тренажерный зал, оснащенный специально адаптированным для них оборудованием HUR.
Medicum уделяет особое внимание комплексному подходу к восстановительному лечению детей младшего возраста, младенцев и их мам. «Благодаря недавнему присоединению Babysport к Medicum мы превратились в крупнейшего поставщика услуг амбулаторного восстановительного лечения и реабилитации для детей в Эстонии. Особое внимание мы уделяем созданию комплексной услуги, ориентированной на семью, которая поддерживается новейшим оборудованием и совершенно новой и современной лечебной средой», –добавил Ээлмяэ.
Единственная в Эстонии роботизированная система реабилитации рук ArmeoSpring Pro используется Medicum в восстановительном лечении детей и взрослых с неврологическими нарушениями. Помимо прочего, роботизированная система реабилитации рук используется для выполнения движений, напоминающих повседневные действия, таких как поднятие чашки с кофе, разбивание яйца в сковороду и др. Таким образом, с помощью виртуальной деятельности и биологической обратной связи человек учится заново выполнять повседневные действия.
В представительстве Medicum в центре города планируется установить две роботизированные системы ходьбы. Робот Technobody Walker View 3.0 SCX поддерживает пациентов, которые могут стоять и ходить самостоятельно. Помощь оказывается пациентам с неврологическими нарушениями, а также тем, кто перенес эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава или травму. Робот позволяет оценивать походку, проводить тренировку с биологической обратной связью и физиотерапию, а также оценивать процесс восстановления. Роботизированная система ходьбы Hocoma Lokomat Pro, которую скоро доставят в представительство Medicum в центре города, предоставит взрослым пациентам с травмами головы и позвоночника, инсультами, а также детям возможность получать по месту жительства постоянную услугу восстановительного лечения на основе новейших технологий между периодами стационарного лечения.
Помимо возможностей восстановительного лечения, в представительстве Medicum в центре города, среди прочего, ведется прием в кабинетах здоровья сердца и мочеполовой системы, а также душевного здоровья с широким спектром возможностей функциональной диагностики. В центре также имеются женская консультация, кабинеты дерматолога и криотерапии, лечения вен, отоларинголога, хирурга, ортопеда, ревматолога и эндокринолога. Более подробную информацию о лечебной работе и специалистах можно найти на обновленном сайте www.medicum.ee, записаться на прием можно также на сайте www.registratuur.ee.