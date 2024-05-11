Обращение министров: нам необходимы единые и более жесткие ограничения на никотиновые продукты!

Перевод: Анита Авакова

Министр здравоохранения Рийна Сиккут заявила, что совместное обращение поможет реализовать принцип Закона о народном здравоохранении, одобренный правительством на этой неделе, согласно которому промышленность и торговля в своей деятельности должны ставить на первый план здоровье людей.

«Поскольку Латвия взяла на себя инициативу, мы хотели подчеркнуть препятствия, которые не позволяют нам эффективно внедрять ограничения на вкусы новых никотиновых продуктов и сократить трансграничную электронную торговлю никотиновыми продуктами», - пояснила Сиккут.

«Более половины стран-членов ЕС, включая Эстонию, запретили дистанционную продажу табачных изделий, однако на практике стала очевидна сложность применения этого запрета. Поскольку в некоторых государствах-членах разрешены онлайн-продажи, доставка будет продолжать осуществляться в те государства-члены, где дистанционная продажа запрещена. Не удалось обеспечить функционирование запрета во всех странах-членах ЕС, поскольку надзор за трансграничной дистанционной торговлей затруднен. Комплексное законодательство на уровне ЕС поможет решить эти проблемы», - добавила она.

Общую озабоченность тринадцати министров здравоохранения, подписавших совместное письмо, вызывает популярность электронных сигарет среди молодежи. Министр здравоохранения отметила, что табачная и смежная отрасли позиционируют электронные сигареты как более безопасную и здоровую альтернативу обычным сигаретам.

«Кроме того, никотиновая индустрия привлекает детей и молодежь привычными вкусами сладостей. Последние исследования показывают, что молодые люди предпочитают такие вкусы, как конфеты, кондитерские изделия и сладкие напитки, а также фрукты, ягоды и ментол. Эти ароматы оказывают сильное влияние на молодых людей, снижая восприятие вреда и повышая желание попробовать электронные сигареты», - заявила Сиккут.

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Болгария, Словения, Кипр, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия и Испания присоединились к обращению, направленному Стелле Кириакидес, комиссару по здравоохранению и продовольствия Еврокомиссии.

Тревожные показатели По данным проведенного в 2020 году исследования поведения взрослого населения Эстонии в отношении здоровья, 3,8% взрослого населения регулярно пользовались электронными сигаретами, а в 2022 году их было уже 10,4%. Тревожным показателем является тенденция роста, особенно среди молодых женщин, где число ежедневных пользователей электронных сигарет выросло до 11,5% за несколько лет.