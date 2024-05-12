Видео Дерматолог: точные причины возникновения алопеции до сих пор неизвестны

Это заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин, однако, именно последние нередко подвергаются давлению и насмешкам со стороны общества. Как справиться со стрессом и принять себя в новом облике, а также о том, существуют ли решения этой проблемы, в том числе и медицинские - все эти вопросы в студии обсудят медики, специалисты бьюти-индустрии и, конечно же, те, кто столкнулся с этой болезнью.