В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в этот понедельник речь пойдет об алопеции или облысении.
Видео ⟩ Дерматолог: точные причины возникновения алопеции до сих пор неизвестны
Это заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин, однако, именно последние нередко подвергаются давлению и насмешкам со стороны общества. Как справиться со стрессом и принять себя в новом облике, а также о том, существуют ли решения этой проблемы, в том числе и медицинские - все эти вопросы в студии обсудят медики, специалисты бьюти-индустрии и, конечно же, те, кто столкнулся с этой болезнью.
В передаче приняла участие и дерматолог Брет Калдвеэ, которая рассказала о том, что такое алопеция с медицинской точки зрения.
«До сих пор никто не может точно сказать, каковы причины возникновения алопеции. Это аутоиммунное заболевание, во время которого иммунная система атакует фолликулы. Существуют и генетические факторы возникновения заболевания, в какой-то мере роль играют и факторы окружающей среды. Может играть роль и атопический дерматит. В целом, наличие других аутоиммунных заболеваний могут повысить вероятность заболевания алопецией», - сказала доктор Калдвеэ.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Быть лысым не стыдно!» уже в этот понедельник, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.