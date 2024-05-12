Популярный у худеющих Ozempic вызвал скандалы и иски в США

Пока за океаном суд да дело, в латвийских группах в социальных сетях активно обсуждают, что бы еще съесть, чтобы похудеть, и с завидным постоянством интересуются приобретением Ozempic.

«Девочки, кто колол себе препарат OZEMPIC? Посоветовала косметолог, сказала, что ее клиенты похудели с этим препаратом на 20-30 кг (мне как раз 20 кг надо). Этот препарат делает так, чтобы хотелось меньше есть, то есть ешь маленькими порциями и идет насыщение. Вот думаю попробовать, укол раз в неделю нужно делать на протяжении трех месяцев (врач посоветовала). Хотела бы узнать отзывы, кто пользовался», - вопрошает одна из участниц группы. И вот что ей отвечают.