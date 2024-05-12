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Немного этого белого вещества каждый день, и существует риск возникновения смертельной болезни

rus.postimees.ee
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Рак желудка.
Рак желудка. Фото: Shutterstock

Недавний анализ Венского медицинского университета, опубликованный в журнале Gastric Cancer, показывает, что люди, которые часто добавляют соль в свой рацион, примерно на 40 процентов более склонны к развитию рака желудка по сравнению с теми, кто не употребляет соль.

В ходе исследования были проанализированы данные более чем 470 000 взрослых, которые были собраны путем опроса в период с 2006 по 2010 год.

Исследовательская группа под руководством Сельмы Кронштайнер-Гичевич и Тильмана Кюна из Центра общественного здравоохранения Венского медицинского университета сравнила результаты опроса с данными об экскреции солей с мочой и данными государственных реестров рака.

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