Головная боль во время секса может быть признаком проблем со здоровьем

Боль может быть интенсивной и длиться от минуты до 24 часов, а может быть легкой и длиться до трех дней. Чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и может быть связана с высоким кровяным давлением. Встречается и у людей, которые на повседневной основе страдают от головных болей и мигреней.

Хотя, по оценкам, ПГБССА встречается у 1-1,6 процентов населения, реальный уровень заболеваемости может быть выше, поскольку о головной боли часто не сообщается. Причины ПГБССА до конца не изучены, но могут быть связаны с высоким кровяным давлением и аномалиями кровеносных сосудов.

В апреле этого года в США был зарегистрирован случай, когда у 61-летней женщины после секса произошло кровоизлияние в мозг. Не зная, что именно могло послужить причиной для ухудшения общего состояния, она просто приняла аспирин. Подобные случаи не редкость и могут быть связаны и с другими физическими нагрузками, например, занятиями спортом или смехом.

Если вы испытываете головные боли во время сексуальной активности, вам обязательно следует обратиться к врачу. Скорее всего, необходимо начать прием препаратов, снижающих артериальное давление. Также может быть рекомендовано временное снижение или воздержание от сексуальной активности.