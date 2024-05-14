Два новых подштамма SARS-CoV-2, под общим названием FLiRT, вытесняют доминирующий зимний штамм и летом могут вызвать всплеск числа заболеваний коронавирусом.
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Два новых штамма коронавируса испортят лето
Новые подштаммы FLiRT, официально KP.2 и KP.1.1, считаются примерно на 20 процентов более заразными, чем их непосредственный предшественник, JN.1, доминировавший до сих пор зимний подштамм, сказал LA Times эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Питер Чин-Хонг из Калифорнийского университета.