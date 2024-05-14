Два новых штамма коронавируса испортят лето

Новые подштаммы FLiRT, официально KP.2 и KP.1.1, считаются примерно на 20 процентов более заразными, чем их непосредственный предшественник, JN.1, доминировавший до сих пор зимний подштамм, сказал LA Times эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Питер Чин-Хонг из Калифорнийского университета.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний США, с конца апреля на два подштамма FLiRT приходится примерно 35 процентов случаев заражения коронавирусом в стране. По оценкам, на JN.1 в настоящее время приходится 16 процентов случаев заражения Covid-19. Зимой считалось, что он является причиной более чем 80 процентов случаев заболевания.