«Если есть подозрения, нужно провериться»: на Майском забеге медики будут проводить консультации в павильоне гемофилии

Обильные или чересчур продолжительные менструации отравляют жизнь множеству женщин. Сегодня на Майском забеге в павильоне нарушений свертываемости крови медики Северо-Эстонской региональной больницы и Клиники Тартуского университета будут готовы проконсультировать по вопросам, связанным со свертываемостью крови и кровотечениями.

«Распространено мнение, будто у женщин проблем со свертываемостью крови не бывает. Никто не говорит о том, что и у них бывают нарушения кровотечения, – рассказала член правления Эстонского общества гемофилии Аннабель Каттай. – Многие женщины и девочки считают обильные менструации нормальным явлением из-за того, что у их матерей месячные проходили точно так же, и списывают это на наследственность. Ни одна женщина или девушка не должна страдать из-за обильных месячных. Если есть подозрения – нужно провериться».

Чтобы привлечь внимание к необходимости повышения осведомленности о проблеме, члены Эстонского общества гемофилии и медики, занимающиеся вопросами свертываемости крови, отправятся сегодня на Майский забег в футболках с надписью Liiga pahad päevad («Слишком критические дни»). Также в павильоне нарушений свертываемости крови участники забега и простые посетители смогут проконсультироваться по вопросам кровотечений.

Майский забег является крупнейшим в Эстонии спортивно-оздоровительным мероприятием для женщин. Рекорд участия в Майском забеге – 16 000 любительниц активного образа жизни.

Эстонское общество гемофилии – добровольная некоммерческая организация, объединяющая больных гемофилией и людей с другими нарушениями свертываемости крови, а также их родственников. Информацию о нарушениях свертываемости крови можно найти на сайте hemofiiliapaev.ee.

Какие менструации ненормальны: Продолжительностью 8 дней и больше.

Кровотечение настолько обильное, что приходится защищаться сразу несколькими способами (например, одновременно использовать тампон и гигиеническую прокладку).

Большие сгустки крови (размером с 2-евровую монету или больше).