Это случилось снова. Ее лицо было похоже на надутый воздушный шар, кожа вот-вот лопнет. Женщина легла, свернулась клубочком и подумала, что хочет умереть. Ей, как и другим женщинам, с которыми я беседовала, потребовалось много лет, чтобы узнать свой диагноз - наследственный ангионевротический отек (НАО), или наследственный отек, пишет Rus.TVNET.

До того как редкое заболевание было обнаружено, женщины лечились от несуществующей аллергии, их подозревали в симуляции, думали, что виной всему может быть рак крови, делали операции и даже пытались снять проклятие. НАО - коварная болезнь, она играет в прятки! Три женщины, доверившие свои истории TVNET, после того, как наконец научились контролировать ужасы, которые периодически с ними случаются, говорят: «Как камень с души...».

Когда это произошло впервые, Наире Циелаве было 53 года и она работала няней в учебном учреждении. Она шла по длинному коридору, и у нее возникло ощущение, что на одной ноге у нее маленький детский ботинок, он ужасно давит. Оказалось, что нога опухла. Делать каждый следующий шаг было все тяжелее, казалось, нога постепенно превращалась в воздушный шарик. К вечеру опухоль уже дошла до колена. Укусил клещ? Аллергия? Женщина не знала, что и думать. Через несколько дней отек исчез, но снова и снова возвращался в других частях тела.

У пятидесятилетней женщины опухало все - пальцы, руки, лицо, живот, шея. «Моя рука опухла, как воздушный шарик, кожа стянулась, я не могла согнуть или пошевелить пальцами. Потом была такая боль в животе, что его словно разрывало пополам, как при родах.

При родах ты знаешь, почему ломит кости, а здесь не знаешь, что разрывает внутренности, которые, кажется, вот-вот взорвутся.

Это было ужасно. Такое трудно представить человеку, не прошедшему через это», - вспоминает Наира. Болезнь возникла внезапно и так же неожиданно прошла через несколько дней.

«Однажды вечером у меня начало болеть горло, я брызнула аэрозолем с йодом - не прошло. Ночью я уже не могла глотать слюну, поехала в травмпункт. Там мне вкололи лекарство от аллергии, но отек не прошел. В реанимации я сидела в кровати, мне было трудно дышать, я боялась удушья». А врачи тем временем только переглядывались и разводили руками - диагноз не подтвердился, лекарства не помогли.