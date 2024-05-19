Выяснили: влияет ли закрытая на ночь дверь спальни на качество сна?

Перевод: Ева Ойжинская

Скоро вновь начнутся жаркие бессонные ночи. Хотя хороший вентилятор отчасти решает проблему летнего зноя, Ideal Home отмечает, что открытая дверь поможет улучшить циркуляцию воздуха в комнате.

«Многие люди не знают о преимуществах, которые дает оставленная открытой дверь спальни на ночь, - сказал Рекс Исап, генеральный директор Happy Beds и эксперт по сну. - Во-первых, исследование показало, что те, кто спал с открытой дверью, спали лучше и дольше, чем те, кто спал с закрытой дверью. Открытая дверь помогает регулировать температуру в комнате, немного снижая ее, так что она составляет в среднем 19 градусов Цельсия».

По словам Исапа, учитывая, что идеальная температура в спальне находится в диапазоне от 18 до 20 градусов, это естественным образом облегчает засыпание: «Это также идеально подходит для людей, которые сильно потеют ночью, переживают менопаузу или перегреваются из-за жаркой погоды».

Эксперт по сну Сэмми Марго добавила: «Если держать дверь в спальню открытой, можно обеспечить лучшую циркуляцию воздуха в жилом пространстве, что особенно полезно, если в комнате часто бывает душно или в ней отсутствует надлежащая вентиляция. Поступление прохладного воздуха поможет охладить тело в течение ночи, что необходимо для того, чтобы сон приносил пользу».