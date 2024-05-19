Среднестатистическому семейному врачу в Эстонии 55 лет, и его трудовой стаж не менее 20 лет

Руководитель общества семейных врачей Элле-Малль Садрак отметила, что в Эстонии уже много и таких семейных врачей, которые работают с момента создания системы и видят, как их дети вырастают в школьников, подростков, взрослых и сами становятся молодыми родителями.

«Я хотела бы, чтобы каждый нашел время сказать или послать доброе слово своему семейному врачу не только в День семейного врача, но и в другие дни - поверьте, выражение признательности, доброе слово порадуют вашего семейного врача», - посоветовала Садрак.

«Я бы также хотела, чтобы в этот день каждый семейный врач задумался о том, почему он решил стать семейным врачом, и что именно делает семейную медицину уникальной и приносит радость - будь то ранняя диагностика заболевания, которое меняет качество жизни человека, день рождения ребенка, постоянство и видение плодов своего труда или что-то еще. А затем подумать о том, как привнести радость в работу, когда она, как правило, в дефиците», - добавила она.

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) также поздравила с праздником своих партнеров - семейных врачей - и поблагодарила их за доверительное и плодотворное сотрудничество в работе с пациентами.