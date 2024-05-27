Десять важных шагов, которые помогут защитить кожу от солнечного ожога

Помимо солнцезащитного крема, головной убор с полями шириной в несколько сантиметров, одежда, пропускающая воздух, и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета помогают предотвратить проблемы со здоровьем, вызванные солнечным излучением.