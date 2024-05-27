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Здоровье

Десять важных шагов, которые помогут защитить кожу от солнечного ожога

rus.postimees.ee
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Солнечный ожог. Фото иллюстративное.
Солнечный ожог. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Американская корпорация, публикующая информацию о здоровье и благополучии человека WebMD перечисляет шаги, благодаря которым крем становится эффективным помощником в защите кожи от солнечных ожогов.

  • Выбирайте водостойкий крем с фактором защиты (SPF) не менее 30. Он также должен защищать как от лучей UVA, так и от UVB.
  • Следите за сроком годности крема и, если он подвергся воздействию солнечных лучей, в следующем сезоне купите новый.
  • Нанесите крем на кожу за 15 минут до выхода на солнце.
  • На покрытие тела взрослого человека необходимо около 30 мл крема, то есть две столовые ложки.
  • У детей кожа особенно нежная и нуждается в защите не ниже SPF 40. Кремы, предназначенные для детей, также могут использоваться взрослыми с аллергией на солнце или шрамами и пигментными пятнами.
  • Нанесите крем на все тело. Слегка помассируйте, пока крем не впитается.
  • Не забудьте нанести крем по линии роста волос или на лысеющую кожу головы, бакенбарды, нос, коленные чашечки, стопы и вокруг пальцев ног.
  • Повторно наносите каждые несколько часов, а также после сильного потоотделения и купания.
  • Смойте крем после того, как закончите загорать.
  • Средства после загара, в том числе кремы и гели, содержащие алоэ и витамин Е, помогают восстановить влажность кожи.

Помимо солнцезащитного крема, головной убор с полями шириной в несколько сантиметров, одежда, пропускающая воздух, и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета помогают предотвратить проблемы со здоровьем, вызванные солнечным излучением.

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