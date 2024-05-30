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Здоровье

Алкогольная политика не достигла цели: жители Эстонии последние годы пьют все больше

rus.postimees.ee
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Алкоголь.
Алкоголь. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Проводимая в Эстонии государственная алкогольная политика оказалась во многом неэффективной: потребление алкоголя в стране растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы, пишет Rus.ERR.

К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оценившие тенденции последнего десятилетия.

Примерно 20% жителей Эстонии злоупотребляют алкогольными напитками, и проведенный экспертами ВОЗ анализ показал малую эффективность алкогольной политики эстонского государства.

Министр здоровья Рийна Сиккут признала, что в сфере борьбы со злоупотреблением алкоголем в Эстонии есть проблемы.

ВОЗ рекомендует Эстонии принять целый ряд дополнительных мер по ограничению доступности алкоголя.

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