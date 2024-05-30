Проводимая в Эстонии государственная алкогольная политика оказалась во многом неэффективной: потребление алкоголя в стране растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы, пишет Rus.ERR.
Алкогольная политика не достигла цели: жители Эстонии последние годы пьют все больше
К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оценившие тенденции последнего десятилетия.
Примерно 20% жителей Эстонии злоупотребляют алкогольными напитками, и проведенный экспертами ВОЗ анализ показал малую эффективность алкогольной политики эстонского государства.
Министр здоровья Рийна Сиккут признала, что в сфере борьбы со злоупотреблением алкоголем в Эстонии есть проблемы.
ВОЗ рекомендует Эстонии принять целый ряд дополнительных мер по ограничению доступности алкоголя.