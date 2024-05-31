Новые исследования показывают, что использование Ozempic, Wegovy и других препаратов GLP-1 может увеличить риск развития гастропареза, сообщает Gizmodo.
Популярные препараты для похудения могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем
Гастропарез - это состояние, при котором замедляется опорожнение желудка. Когда пища попадает в желудок, его мышцы измельчают ее на более мелкие части и направляют их в тонкую кишку. У людей с гастропарезом эти мышцы замедляются или полностью прекращают работать (поэтому это также называют параличом желудка), что приводит к задержке процесса пищеварения.
Симптомы и осложнения гастропареза
Симптомы гастропареза разнообразны, но могут включать быстрое чувство насыщения во время еды, тошноту, рвоту, вздутие живота, изжогу и боль в животе. Чем дольше длится гастропарез, тем вероятнее появление более серьезных симптомов, таких как сильное обезвоживание, недоедание и непроизвольная потеря веса. Иногда задержка может привести к образованию твердых комков пищи, называемых безоарами, которые могут блокировать желудок и препятствовать поступлению пищи в тонкую кишку, что является потенциально опасным для жизни осложнением. В других случаях симптомы могут быть очень слабыми или отсутствовать вовсе.
Как связаны препараты GLP-1 и гастропарез
Большинство случаев гастропареза являются идиопатическими, то есть не имеют явной причины. Однако известны факторы риска, такие как диабет и определенные лекарства. На протяжении многих лет накопились доказательства того, что препараты GLP-1 являются одним из таких факторов риска. Последние исследования основаны на трех предварительных исследованиях.
В двух исследованиях было установлено, что у людей, использующих препараты GLP-1, риск развития гастропареза значительно выше, чем у тех, кто их не использует, в то время как третье исследование анализировало здоровье пользователей GLP-1, у которых позже развился гастропарез. Бывшие пациенты также начали подавать иски против производителей Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound, утверждая, что использование этих препаратов привело к серьезным осложнениям, включая гастропарез.
Лечение гастропареза
Важно отметить, что гастропарез является редким заболеванием, даже среди пользователей препаратов GLP-1. Например, в недавнем исследовании, проведенном учеными из Университетской больницы Кливленда, гастропарез развился у 0,1 процента людей с ожирением, использовавших препараты GLP-1 для похудения в течение шести месяцев или дольше, по сравнению с 0,04 процента аналогичных пациентов, не использовавших препараты GLP-1. Это может объяснить, почему клинические испытания не смогли выявить связь между гастропарезом и препаратами GLP-1, так как для этого потребовалось бы исследовать очень большое количество людей, чтобы увидеть четкую тенденцию.
На основе опыта врачей прекращение использования препаратов GLP-1 обычно помогает облегчить симптомы гастропареза у пациентов, хотя некоторые люди продолжали испытывать симптомы еще долго после прекращения приема препарата. Изменение диеты или определенные лекарства также могут помочь, но тяжелые или хронические случаи могут потребовать более радикального вмешательства, такого как внутривенное питание или кормление через зонд, при котором жидкая пища направляется через трубку в тонкую кишку, минуя желудок.
Возможный, но не подтвержденный побочный эффект
В настоящее время препараты GLP-1, такие как Wegovy, не содержат явного предупреждения о риске гастропареза, хотя указано, что такие препараты могут замедлять опорожнение желудка, что может влиять на усвоение других лекарств. Однако возможно, что в будущем FDA потребует раскрытия этого риска, если появятся дополнительные доказательства. Прошлой осенью ведомство потребовало изменить маркировку Ozempic, упомянув возможный риск кишечной непроходимости, основываясь на сообщениях о побочных эффектах, хотя подтверждение этого риска как побочного эффекта не было получено.
На данный момент гастропарез считается возможным, но не подтвержденным побочным эффектом препаратов GLP-1. И хотя это может быть редким явлением, это определенно осложнение, на которое врачи и пациенты должны обращать внимание при использовании этих препаратов.