Популярные препараты для похудения могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Лечение гастропареза

Важно отметить, что гастропарез является редким заболеванием, даже среди пользователей препаратов GLP-1. Например, в недавнем исследовании, проведенном учеными из Университетской больницы Кливленда, гастропарез развился у 0,1 процента людей с ожирением, использовавших препараты GLP-1 для похудения в течение шести месяцев или дольше, по сравнению с 0,04 процента аналогичных пациентов, не использовавших препараты GLP-1. Это может объяснить, почему клинические испытания не смогли выявить связь между гастропарезом и препаратами GLP-1, так как для этого потребовалось бы исследовать очень большое количество людей, чтобы увидеть четкую тенденцию.

На основе опыта врачей прекращение использования препаратов GLP-1 обычно помогает облегчить симптомы гастропареза у пациентов, хотя некоторые люди продолжали испытывать симптомы еще долго после прекращения приема препарата. Изменение диеты или определенные лекарства также могут помочь, но тяжелые или хронические случаи могут потребовать более радикального вмешательства, такого как внутривенное питание или кормление через зонд, при котором жидкая пища направляется через трубку в тонкую кишку, минуя желудок.

Возможный, но не подтвержденный побочный эффект

В настоящее время препараты GLP-1, такие как Wegovy, не содержат явного предупреждения о риске гастропареза, хотя указано, что такие препараты могут замедлять опорожнение желудка, что может влиять на усвоение других лекарств. Однако возможно, что в будущем FDA потребует раскрытия этого риска, если появятся дополнительные доказательства. Прошлой осенью ведомство потребовало изменить маркировку Ozempic, упомянув возможный риск кишечной непроходимости, основываясь на сообщениях о побочных эффектах, хотя подтверждение этого риска как побочного эффекта не было получено.

На данный момент гастропарез считается возможным, но не подтвержденным побочным эффектом препаратов GLP-1. И хотя это может быть редким явлением, это определенно осложнение, на которое врачи и пациенты должны обращать внимание при использовании этих препаратов.