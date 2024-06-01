Забываете нанести солнцезащитный крем? Эксперт объясняет, насколько быстро может обгореть среднестатистический житель Эстонии

Один SPF эквивалентен 15-20 минутам защиты от солнца

Однако, по ее словам, оба вида излучения повышают риск развития рака кожи. «Собственная защита кожи действует только в течение десяти минут. Именно поэтому при длительном пребывании на солнце следует всегда использовать солнцезащитные кремы, содержащие фактор защиты от солнца (SPF) или УФ-фильтр», - сказала Нелис. Она подчеркнула, что даже солнцезащитный крем не обеспечивает стопроцентной защиты от опасных ультрафиолетовых лучей: солнцезащитные кремы, кремы для загара и другие солнцезащитные средства поглощают, рассеивают или отражают ультрафиолетовое излучение.

SPF, или число факторов защиты от солнца, в основном используется для обозначения защиты от UVB, а не от UVA. «Он показывает, как долго вы можете находиться на солнце, не получая ожогов. В большинстве случаев 1 SPF соответствует 15-20 минутам, но для людей со светлой и чувствительной кожей это может быть 10 минут или меньше. Поэтому очень важно выбрать увлажняющий крем с SPF, подходящим для вашей кожи», - объясняет провизор. SPF не препятствует загару, но дает коже возможность адаптироваться к солнцу и тем самым предотвращает солнечные ожоги. Также очень важно правильно и в достаточном количестве наносить солнцезащитный крем: за 30 минут до выхода на солнце и очень обильно - чем больше, тем лучше, и на все тело. Следует наносить крем повторно каждые нескоько часов.