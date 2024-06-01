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Здоровье

Забываете нанести солнцезащитный крем? Эксперт объясняет, насколько быстро может обгореть среднестатистический житель Эстонии

rus.postimees.ee
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Солнечный ожог.
Солнечный ожог. Фото: Shutterstock

В теплую и солнечную погоду мы проводим все больше времени на солнце. Провизор объясняет, что означают термины UV и SPF, индексы и цифры, которые следуют за ними, и как защититься от опасного воздействия солнца.

Перевод: Анита Авакова

«УФ-индекс, или глобальный индекс солнечного ультрафиолетового излучения, выражает измеренное или прогнозируемое количество или интенсивность солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в определенном месте в определенный день. Риск получить солнечный ожог характеризуется УФ-индексом (UVI), шкала которого варьируется от одного до десяти», - рассказала фармацевт Südameapteek Герда Нелис. От 1 до 3 - низкий уровень излучения, от 4 до 6 - средний уровень, от 7 до 8 - высокий уровень и от 9 до 10 - крайне высокий уровень излучения. «Обычно в Эстонии в летние месяцы УФ-индекс может достигать индекса 6-7, особенно в июне и июле. В исключительных случаях может достигать и 8, особенно если погода ясная и солнечная», - отметила Нелис.

По ее словам, среднестатистический эстонец получает достаточную для ожога дозу солнца за 50 минут в случае УФ-индекса 3, и в два раза быстрее, то есть за 25 минут, в случае индекса 6. «Уровень УФ-индекса важен не только летом в Эстонии, но и в любое время при поездках в южные страны. Например, в Африке, странах Средиземноморья и других любимых туристических направлениях эстонцев УФ-индекс может превышать 10 при ярком солнце и у моря. Особенно сильно УФ-излучение наблюдается в высоких горах со снегом», - пояснила провизор.

Даже в пасмурную погоду большая часть УФ-излучения достигает земли

Поскольку УФ-излучение рассеивается в воздухе гораздо сильнее, чем видимый свет, люди не защищены от воздействия УФ-излучения даже в пасмурную погоду - до 80 процентов ультрафиолетового излучения достигает земли через облака. Летом примерно от 20 до 30 процентов общего ежедневного УФ-излучения поступает между 11.00 и 13.00 по местному времени, а 75 процентов - с 9.00 до 15.00.

«Существует три вида солнечного света - ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный. Наиболее важным из них с точки зрения воздействия на здоровье является ультрафиолетовое излучение, которое, помимо прочего, может вызвать ожоги кожи. Оно делится на три типа в зависимости от длины волны: UVA, UVB и UVC. Последний не достигает поверхности Земли. UVA, самая длинная волна, улучшает обмен веществ и кровообращение, повышает толерантность к физическим нагрузкам и работоспособность, делает кожу загорелой и утолщает роговой слой», - объясняет провизор.

Она добавила, что благодаря большей длине волны UVA-излучение проникает глубже в кожу. Оно проникает через стекло, легкую одежду и вызывает быстрое покраснение и пигментацию кожи при загаре.

Ультрафиолет также вызывает преждевременное старение кожи и значительно повышает риск развития рака кожи. Ультрафиолетовое излучение UVA одинаково интенсивно летом и зимой. Оно тоже делает кожу загорелой, но также вызывает преждевременное старение кожи.

«UVB-излучение имеет более короткую длину волны, вызывает покраснение и жжение кожи, но не выходит за пределы ее поверхности. Уровень UVB-излучения зависит от времени года, времени суток, температуры воздуха и прочего. Оно наиболее интенсивно в период с 11 утра до 3 часов дня. Разумное количество UVB-излучения повышает защитные силы кожи, способствуя выработке пигмента. Появляется видимый загар. Ультрафиолетовое излучение способствует выработке витамина D в организме, уничтожает болезнетворные микроорганизмы в воздухе, укрепляет иммунитет», - говорит Нелис.

Один SPF эквивалентен 15-20 минутам защиты от солнца

Однако, по ее словам, оба вида излучения повышают риск развития рака кожи. «Собственная защита кожи действует только в течение десяти минут. Именно поэтому при длительном пребывании на солнце следует всегда использовать солнцезащитные кремы, содержащие фактор защиты от солнца (SPF) или УФ-фильтр», - сказала Нелис. Она подчеркнула, что даже солнцезащитный крем не обеспечивает стопроцентной защиты от опасных ультрафиолетовых лучей: солнцезащитные кремы, кремы для загара и другие солнцезащитные средства поглощают, рассеивают или отражают ультрафиолетовое излучение.

SPF, или число факторов защиты от солнца, в основном используется для обозначения защиты от UVB, а не от UVA. «Он показывает, как долго вы можете находиться на солнце, не получая ожогов. В большинстве случаев 1 SPF соответствует 15-20 минутам, но для людей со светлой и чувствительной кожей это может быть 10 минут или меньше. Поэтому очень важно выбрать увлажняющий крем с SPF, подходящим для вашей кожи», - объясняет провизор. SPF не препятствует загару, но дает коже возможность адаптироваться к солнцу и тем самым предотвращает солнечные ожоги. Также очень важно правильно и в достаточном количестве наносить солнцезащитный крем: за 30 минут до выхода на солнце и очень обильно - чем больше, тем лучше, и на все тело. Следует наносить крем повторно каждые нескоько часов.

Солнцезащитные кремы с SPF 30 и выше - это средства, которые должны использовать все, кто находится на солнце, но особенно рекомендуются детям, людям с аллергией на солнце, любителям водных видов спорта, а также для защиты шрамов и пигментации. «Чрезмерное пребывание на солнце может привести к солнечным ожогам, генетическим мутациям, ослаблению иммунной системы, меланомам и раку кожи, хроническому повреждению глаз, старению и утолщению кожи, поэтому очень важно защищать кожу и здоровье с помощью солнцезащитных средств», - призывает провизор.

Памятка

  • Чем выше показатель SPF, тем дольше крем позволит вам находиться на солнце и не обгореть.
     
  • Собственные защитные силы кожи работают только в течение десяти минут.
     
  • Для длительного пребывания на солнце следует использовать солнцезащитные кремы, содержащие фактор защиты от солнца или УФ-фильтр (фильтры UVA и UVB).
     
  • Солнцезащитный крем следует наносить за 30 минут до выхода на солнце, в большом количестве. Его нужно наносить вновь каждые несколько часов.
     
  • Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения связано с рядом проблем со здоровьем, включая солнечные ожоги, рак кожи и другие повреждения кожи.
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