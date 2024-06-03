Аптекарь рассказал, какие признаки могут указывать на диабет у ребенка

Для диагностики диабета обычно используются анализы крови, которые измеряют уровень сахара в крови и обычно проводятся семейным врачом, если у ребенка есть соответствующие симптомы.

«Есть два варианта анализа крови: один из них - это быстрая проба крови, которая показывает текущую ситуацию, а второй тест - это анализ венозной крови, демонстрирующий усредненный показатель уровня сахара в крови за три месяца», - говорит Валге-Ребане.

Ребенку с диабетом нужна поддержка всей семьи

Ребенок, страдающий диабетом первого типа, и вся его семья должны как хорошо знать о проявлении и симптомах этого заболевания, так и о том, как жить с ним дальше.

«Уровень сахара в крови меняется постоянно, потому что на него влияют питание, физическая активность, учеба, стресс, болезни и т. д. Ребенок и семья должны очень хорошо разбираться в вопросах питания. Чтобы держать ситуацию под контролем, необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови», - подчеркивает провизор.

Измерение можно проводить с помощью глюкометра, куда помещается взятый из пальца образец крови, а также применим и другой вариант – с помощью устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы, датчик которого носится под кожей и который автоматически передает данные об уровне сахара в крови.