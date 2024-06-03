Диабет поражает людей всех возрастов. Если у взрослых наиболее частой формой диабета является обусловленный образом жизни диабет 2 типа, то среди детей случаев заболевания не так много, но при этом речь идет о диабете 1 типа. Аптекарь поможет разобраться, как распознать симптомы диабета, и даст советы, как держать болезнь под контролем, чтобы и дальше жить без ограничений.
Аптекарь рассказал, какие признаки могут указывать на диабет у ребенка
«В случае с детьми речь в основном идет о диабете первого типа, при котором поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, необходимый для стабилизации уровня сахара в крови, и уровень сахара в крови остается слишком высоким, - объясняет провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане. -Наша генетика играет большую роль в появлении этой формы диабета, потому что практически половина случаев болезни являются наследственными. Это означает, что диабет первого типа не является заболеванием, вызванным т.с. поеданием сладостей. При этом диабет второго типа чаще встречается у взрослых, что во многом связано как раз с их образом жизни».
Если при диабете первого типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, то при диабете второго типа он либо вырабатывается недостаточно, либо действие инсулина в клетках организма стало слабее. По мнению Валге-Ребане, разница в том, что если диабет первого типа проявляется быстро, то развитие диабета второго типа может протекать много лет.
Как распознать симптомы диабета у детей
Провизор указывает, что к первичным признакам, которые могут указывать на диабет, относится, например, повышенная жажда – ребенок пьет очень часто и скорее в больших количествах. Кроме того, у детей старшего возраста увеличивается как частота мочеиспускания, так могут происходить и случаи недержания мочи в ночное время.
«Также могут проявляться изменения аппетита – скорее, в сторону его повышения, но в то же время может быть и потеря аппетита. Болезнь может сопровождаться потерей веса, перепадами настроения, слабостью, сонливостью, а также и другими признаками - тошнотой, рвотой и болями в животе», - перечисляет Валге-Ребане симптомы, требующие внимания и реагирования на их проявление.
Для диагностики диабета обычно используются анализы крови, которые измеряют уровень сахара в крови и обычно проводятся семейным врачом, если у ребенка есть соответствующие симптомы.
«Есть два варианта анализа крови: один из них - это быстрая проба крови, которая показывает текущую ситуацию, а второй тест - это анализ венозной крови, демонстрирующий усредненный показатель уровня сахара в крови за три месяца», - говорит Валге-Ребане.
Ребенку с диабетом нужна поддержка всей семьи
Ребенок, страдающий диабетом первого типа, и вся его семья должны как хорошо знать о проявлении и симптомах этого заболевания, так и о том, как жить с ним дальше.
«Уровень сахара в крови меняется постоянно, потому что на него влияют питание, физическая активность, учеба, стресс, болезни и т. д. Ребенок и семья должны очень хорошо разбираться в вопросах питания. Чтобы держать ситуацию под контролем, необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови», - подчеркивает провизор.
Измерение можно проводить с помощью глюкометра, куда помещается взятый из пальца образец крови, а также применим и другой вариант – с помощью устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы, датчик которого носится под кожей и который автоматически передает данные об уровне сахара в крови.
«Эти устройства помогают детям с диабетом и их семьям контролировать уровень сахара в крови, чтобы гарантировать, что инсулин поступает в нужном количестве и в нужное время. Регулярное отслеживание помогает эффективно контролировать диабет, и ребенку не придется ни от чего отказываться, и он может жить своей жизнью, как любой другой его ровесник», - говорит Валге-Ребане и подчеркивает, что своевременная диагностика и правильное лечение предотвращают осложнения заболевания.
Поскольку диабет первого типа чаще встречается у детей, то целью лечения является в основном замещение инсулина, не вырабатываемого поджелудочной железой. я
«После еды ребенку или родителю необходимо ввести инсулин, чтобы регулировать уровень сахара в крови. В качестве альтернативы вместо непрерывных инъекций можно использовать инсулиновую помпу — небольшое компактное устройство, канюля которого помещается под кожу и автоматически дозирует инсулин», — описывает Валге-Ребане.
Все средства, необходимые для контроля диабета – будь то сам инсулин, тест-полоски для глюкометров, расходные материалы для глюкозных помп и устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы – свободно доступны в аптеках.
«Также аптекари могут дать рекомендации и информацию по правильному использованию различных аппаратов и средств. При необходимости уровень сахара в крови можно измерить на месте в определенных аптеках – сделать это можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте аптеки», - отмечает провизор.
Диабет второго типа можно успешно предотвратить с помощью здорового образа жизни
Поскольку предотвратить диабет первого типа невозможно, следует уделять больше внимания профилактике диабета 2 типа, который зависим от образа жизни.
«Уже в раннем детстве необходимо рассказывать и объяснять важность здорового образа жизни. Также стоит обсуждать последствия, когда человек выбирает нездоровый образ жизни. Поскольку именно родители в течение длительного времени делают выбор за своих детей, необходимо также повышать и осведомленность взрослых людей о правильном образе жизни», - призывает провизор и в заключение отмечает, что, поскольку диабет - это сложное заболевание, то важно продолжать делиться информацией о симптомах этого заболевания, чтобы родители могли вовремя опознать их и, при необходимости, начать заниматься этой проблемой.