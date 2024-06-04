В Эстонии наиболее распространенной проблемой психического здоровья является депрессия

Результаты опроса показывают, что почти половина участвовавших в нем доноров генов на момент ответ имели высокий риск развития некоторых проблем психического здоровья.

«За этим все еще может стоять недостаточная осведомленность о том, как замечать и решать проблемы психического здоровья, но необходимо также учитывать контекст пандемии короны на момент проведения исследования», - сказала один из руководителей исследование, доцент кафедры нейропсихиатрической генетики Келли Лехто.

Пять наиболее распространенных проблем психического здоровья - это депрессия, тревожные расстройства, расстройство пищевого поведения, злоупотребление алкоголем и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, но распространенность проблем варьируется в зависимости от возрастной группы и пола.

По словам Лехто, результаты исследования ясно показывают гендерные различия в проблемах психического здоровья. «У женщин чаще наблюдаются симптомы депрессии, тревоги и расстройства пищевого поведения, в то время как мужчины чаще злоупотребляют алкоголем и другими психоактивными веществами. Это подчеркивает необходимость гендерно-ориентированных вмешательств в поддержку и лечение психического здоровья», - сказала Лехто.

Особо уязвимыми можно считать респондентов в возрасте до 30 лет, среди которых на момент опроса около 60 процентов участников опроса имели высокий риск развития тех или иных психических расстройств.