ОТКРЫТИЕ Витамин помогает победить рак

Кук признает, что дальнейшие клинические исследования и испытания помогут подтвердить их выводы и продвинуть их дальше в направлении добавления аскорбата в лечение.

«Учитывая, что аскорбат уже хорошо изучен и хорошо переносится, я думаю, что врачи могли бы добавить аскорбат к существующим методам лечения, чтобы улучшить существующие методы, если они работают, вызывая повреждение ДНК», - сказал он.

Что такое меланома?

Встречающиеся у многих людей родимые пятна являются доброкачественными опухолями, образовавшимися в пигментных клетках поверхностного слоя кожи. Меланома - это злокачественная опухоль, которая развилась из пигментных клеток. Обычно меланома возникает на коже, но может встречаться и во внутренних органах, на слизистых оболочках или в глазе. Хотя меланома составляет всего от пяти до десяти процентов от всех злокачественных опухолей кожи, она находится на первом месте среди причин смертности от рака кожи. При наличии метастазов прогноз менее благоприятный. У мужчин меланомы появляются больше на теле, особенно на спине, у женщин - больше на ногах, прежде всего, на голени.

В Эстонии диагностируется каждый год почти 220 случаев меланомы.

Источник: Ида-Таллиннская центральная больница