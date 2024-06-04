Использование аскорбата (витамина С) для увеличения повреждений ДНК в раковых клетках, что приводит к их гибели, может быть эффективным при лечении меланомы, говорится в новом исследовании, соавтором которого является Маркус Кук, профессор и заведующий кафедрой молекулярных биологических наук в Университете Южной Флориды.
ОТКРЫТИЕ ⟩ Витамин помогает победить рак
Перевод: Сергей Светлов
Междисциплинарная исследовательская группа обнаружила, что клетки меланомы имеют больше повреждений ДНК и меньше механизмов антиоксидантной защиты по сравнению с нормальными клетками кожи, сообщает Medical Xpress. Когда клетки меланомы обрабатывали перекисью водорода и витамином С, они обнаруживали еще большее повреждение ДНК и увеличивали гибель клеток. В то же время нормальные клетки были защищены. Кроме того, исследование показало, что витамин С повышает эффективность существующего лекарства от меланомы (элескломола).
Кук сказал, что влияние витамина С на ДНК и клетки кожи изучается уже давно, что привело их к этому исследованию.
«Мы изучаем действие антиоксидантов с 1990-х годов и были очарованы способностью витамина С действовать как прооксидант (вызывающий повреждение ДНК) и антиоксидантом (предотвращающий повреждение ДНК), а также его очевидной способностью модулировать восстановление ДНК. Это, наряду с нашим давним интересом к биологии кожи и солнечной радиации, также возникший еще в 1990-х годах, привело нас к нынешнему исследованию», - объяснил Кук.
«Результаты исследования показывают, что клетки меланомы имеют более высокий уровень повреждения ДНК, чем кератиноциты (основной тип клеток эпидермиса). Мы обнаружили, что эти поражения пропорциональны количеству меланина в меланоцитах - чем больше меланина, тем больше поражений, - добавил он. - Это происходит в клетках, которые даже не подвергались воздействию солнечного света, что позволяет предположить, что меланин в клетках может вызывать повреждение клеток меланомы».
Уровень защитных антиоксидантов в раковых клетках был обратно пропорционален степени повреждения. Учитывая все обстоятельства, возникла идея, как можно использовать ситуацию для избирательного уничтожения клеток меланомы.
Кук признает, что дальнейшие клинические исследования и испытания помогут подтвердить их выводы и продвинуть их дальше в направлении добавления аскорбата в лечение.
«Учитывая, что аскорбат уже хорошо изучен и хорошо переносится, я думаю, что врачи могли бы добавить аскорбат к существующим методам лечения, чтобы улучшить существующие методы, если они работают, вызывая повреждение ДНК», - сказал он.
Результаты были опубликованы в журнале Free Radical Biology and Medicine.
Что такое меланома?
Встречающиеся у многих людей родимые пятна являются доброкачественными опухолями, образовавшимися в пигментных клетках поверхностного слоя кожи. Меланома - это злокачественная опухоль, которая развилась из пигментных клеток. Обычно меланома возникает на коже, но может встречаться и во внутренних органах, на слизистых оболочках или в глазе. Хотя меланома составляет всего от пяти до десяти процентов от всех злокачественных опухолей кожи, она находится на первом месте среди причин смертности от рака кожи. При наличии метастазов прогноз менее благоприятный. У мужчин меланомы появляются больше на теле, особенно на спине, у женщин - больше на ногах, прежде всего, на голени.
В Эстонии диагностируется каждый год почти 220 случаев меланомы.
Источник: Ида-Таллиннская центральная больница