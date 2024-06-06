Этим летом жителям Европы угрожают опасные заболевания

Предупреждение последовало за данными, опубликованными ECDC в марте 2024 года и свидетельствующими о тревожном росте распространения хламидиоза, гонореи и сифилиса. По мнению экспертов ECDC, этот рост является напоминанием о сохраняющемся риске незащищенных половых контактов и необходимости лучшего понимания важности безопасного секса.