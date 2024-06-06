В Эстонии постоянно занимаются разработкой и внедрением новых скрининговых обследований. В этом году было добавлено новое скрининговое обследование для новорожденных.
В Эстонии начинается внедрение новых скрининговых обследований
Также сейчас проходит тестирование скрининговых обследований на рак легких и рак простаты, а также готовится персонализированное скрининговое обследование на рак груди на основе генетических данных.
В этом году для новорожденных было добавлено новое скрининговое обследование
Каждый родитель от всего сердца желает и надеется, что его ребенок будет здоров. К сожалению, существует три-четыре процента вероятности того, что у ребенка может быть какое-либо наследственное или врожденное заболевание. Здесь важно напомнить, что при раннем выявлении заболевания можно вовремя начать лечение и предотвратить или значительно уменьшить ущерб здоровью.
Всем застрахованным новорожденным, рожденным в Эстонии, предлагается бесплатное обследование на обнаружение 21 врожденного заболевания. В 2024 году было добавлено скрининговое обследование новорожденным на спинальную мышечную атрофию. По словам руководителя отдела услуг по охране здоровья детей Кассы здоровья Маргит Сависаар, к сожалению, без своевременно проведенных скрининговых обследований невозможно вовремя диагностировать врожденные заболевания, поскольку данные заболевания не вызывают ранних симптомов или их трудно заметить.
Процедура скринингового обследования проста: у младенца на 48-120 часу жизни берут образец крови из пятки или пальца ноги и отправляют на анализ в лабораторию. Если в результатах анализа нет отклонений, родители не будут уведомлены отдельно, а результат будет внесен в базу данных Портала здоровья. Если в результатах будет обнаружено отклонение от нормы, с родителями или семейным врачом свяжутся для как можно скорой организации повторного обследования малыша.
«Следует также напомнить, что положительный ответ скринингового обследования еще не означает, что у ребенка непременно есть обследуемое заболевание. Это означает, что у него более высокая вероятность обследуемого заболевания», - подчеркнула Маргит Сависаар.
В Эстонии постоянно занимаются разработкой и внедрением новых скрининговых обследований. В настоящее время тестирование проходят скрининговые обследования на рак легких и рак простаты, а также проходит подготовка персонализированного скринингового обследования на рак груди на основе генетических данных.
Продолжается тестирование скринингового обследования на рак легких
В среднем в Эстонии ежегодно диагностируется более 800 новых случаев рака легких. К сожалению, ежегодно от рака легких умирают более 600 человек. Рак легких – серьезное заболевание, но рак легких на ранней стадии лечить легче – шансы на успех и выздоровление выше, чем если бы он был обнаружен позднее. Скрининговые обследования на рак легких, тестирование которых проходит при поддержке семейных врачей в Тарту, показали хорошие результаты в области раннего выявления рака.
«Из пациентов, у которых рак легких обнаружен на поздней стадии и/или с метастазами, через пять лет после постановки диагноза живы только до пяти процентов, а при обнаружении на первой стадии уже намного больше – 55 процентов пациентов», – описала цель нового скринингового обследования руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна.
«Чем раньше мы выявим рак, тем больше вероятность того, что хирургическое лечение будет успешным и человек выздоровеет», – подчеркнул Танель Лайсаар, доцент Тартуского университета, торакальный хирург Клиники Тартуского университета, который руководил обследованиями по обнаружению рака легких.
Скрининговые обследования на рак легких тестируется в Тарту и в уезде Тартумаа с 2021 года. Сначала тестирование было проведено в меньших масштабах, но к 2024 годам в нем уже участвовало большинство центров семейной медицины Тарту и Тартумаа. Семейные врачи и медсестры связались с застрахованными пациентами своего регистра в возрасте 55–74 лет (итого более 24 000 человек) и опросили их, курят ли они или курили когда-либо в прошлом, и есть ли у них в семейном анамнезе рак легких. На основании рисков, выявленных по ответам, некоторые пациенты были направлены на низкодозную компьютерную томографию для выявления возможного рака легких.
Семейный врач центра семейных врачей Elva Kesklinna Маарика Кукк отмечает, что скрининговое обследование на рак легких приносит много пользы. «Поначалу мы с командой были против участия в пилотном проекте, потому что обычной каждодневной работы так много, что брать на себя новые обязанности было очень сложно. Однако, когда мы все же решили попробовать применить скрининговые обследования, мы увидели преимущества компьютерных обследований. У одного пациента выявлен рак легких, и он уже прооперирован. Также в ходе проверочных обследований было обнаружено множество различных патологий легких и других патологических находок в других органах, таких как сердце, щитовидная железа, костно-суставная система или органы пищеварения», – объясняет доктор Кукк.
По состоянию на конец августа 2023 года с помощью скрининговых обследований было диагностировано 30 случаев рака легких, более половины из них находились на первой и второй, т.е. на ранних стадиях и 67 процентов выявленных таким образом раковых заболеваний были прооперированы, тогда как в случаях рака легких, выявленных вне скрининга, хирургическое лечение эффективно только до четверти случаев.
В этом году стартовал тест-проект по скрининговым обследованиям на рак простаты
Каждый год в Эстонии почти у тысячи мужчин диагностируют рак простаты, который при раннем обнаружении хорошо поддается лечению. Чтобы выявить рак простаты как можно раньше, Институт развития здоровья совместно с Кассой здоровья, Союзом урологов Эстонии, а также Клиникой Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больницей и Ида-Таллиннской центральной больницей начал исследование по возможности проведения скрининговых обследований рака простаты с учетом рисков.
Институт развития здоровья и Касса здоровья начнут с мая отправлять приглашения на скрининговые обследования тем мужчинам в возрасте 50–69 лет из Таллинна и Тарту, которые в течение последних 12 месяцев не проходили тест ПСА для выявления раннего рака простаты, и у которых в течение жизни не был диагностирован рак простаты. Всего таких мужчин, которым предлагается возможность пройти лабораторный тест на ПСА (анализ крови на простатоспецифичный антиген), более 13 000. Мужчин, у которых результат анализа крови показывает высокий уровень ПСА, направляют к урологу. Уролог проводит опрос, оценивает риски и направляет мужчин с более высоким показателем риска на МРТ.
«В Эстонии рак простаты – наиболее часто диагностируемая форма рака у мужчин. Мы также находимся на первых местах по смертности от этой формы рака в Европе. При раннем обнаружении этот рак хорошо поддается лечению», – сказала Мария Суурна, добавив, что в настоящее время проводится работа над тем, чтобы в будущем скрининговые обследования на рак простаты можно было проводить по всей Эстонии.
Скрининговые обследования на рак груди на основе генетической информации
Касса здоровья готовит программу персонализированного скрининга для раннего выявления и профилактики рак груди, запуск которой планируется в 2025 году. Целевая группа этого скринингового обследования – женщины сорока лет, с согласия которых на основе их генетических данных рассчитывается персональный балл риска развития рака груди. Женщины с более высоким показателем риска должны начинать проходить обследование ежегодно, в то время как другие продолжают проходить обычную программу скрининговых обследований с учетом возраста (начиная с 50 лет).
Знаете ли вы, что...
В Эстонии среди причин смертности рак является находится на втором месте после болезней системы кровообращения.
У женщин наиболее распространенными локализациями рака являются грудь, толстая кишка и матка.
У мужчин чаще всего встречается рак простаты, легких и толстой кишки.
Если вы принадлежите к целевой группе скрининговых обследований рака в этом году по году рождения, вам не нужно ждать приглашения, а можно сразу записаться на скрининг!
Дополнительную информацию можно прочитать на сайте www.soeluuring.ee