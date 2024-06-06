В Эстонии начинается внедрение новых скрининговых обследований.

Скрининговые обследования на рак легких тестируется в Тарту и в уезде Тартумаа с 2021 года. Сначала тестирование было проведено в меньших масштабах, но к 2024 годам в нем уже участвовало большинство центров семейной медицины Тарту и Тартумаа. Семейные врачи и медсестры связались с застрахованными пациентами своего регистра в возрасте 55–74 лет (итого более 24 000 человек) и опросили их, курят ли они или курили когда-либо в прошлом, и есть ли у них в семейном анамнезе рак легких. На основании рисков, выявленных по ответам, некоторые пациенты были направлены на низкодозную компьютерную томографию для выявления возможного рака легких.

Семейный врач центра семейных врачей Elva Kesklinna Маарика Кукк отмечает, что скрининговое обследование на рак легких приносит много пользы. «Поначалу мы с командой были против участия в пилотном проекте, потому что обычной каждодневной работы так много, что брать на себя новые обязанности было очень сложно. Однако, когда мы все же решили попробовать применить скрининговые обследования, мы увидели преимущества компьютерных обследований. У одного пациента выявлен рак легких, и он уже прооперирован. Также в ходе проверочных обследований было обнаружено множество различных патологий легких и других патологических находок в других органах, таких как сердце, щитовидная железа, костно-суставная система или органы пищеварения», – объясняет доктор Кукк.