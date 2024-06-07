Половина семейных врачей используют для решения проблем со здоровьем пациентов инновативные платформы дигитальных услуг, сообщила в пятницу пресс-служба Кассы здоровья.
Половина семейных врачей используют для решения проблем со здоровьем пациентов инновативные платформы дигитальных услуг
Как отметила руководитель проекта платформы дигитальных услуг для семейных врачей Кассы здоровья Кристин Кууск, с этого года Касса здоровья финансирует использование платформ дигитальных услуг в сфере службы семейных врачей. Основная цель проекта - обеспечить безопасные информационные технологические каналы связи между пациентом и центром семейного врача, которые не только поддерживают работу центров семейных врачей, но и облегчают людям способы связи со своим семейным врачом.
В случае платформ дигитальных услуг для семейной медицины мы имеем дело с программными решениями на базе интернет-браузера, которые пациенты могут использовать для связи со своим центром семейного врача. Электронные обращения пациента поступают на дигитальный рабочий стол лечебной бригады, где семейный врач или медсестра сортирует их по степени срочности.
После того, как центр семейной медицины рассмотрит его проблему и запланирует последующие действия, пациент получает уведомление в дигитальной среде или с ним связываются по телефону. Через платформы дигитальных услуг человек может обращаться в центр своего семейного врача круглосуточно, включая выходные, однако здесь важно помнить, что центры семейного врача занимаются решением проблем пациентов только в рабочее время.
В настоящее время в Эстонии используется несколько ИТ решений: e-Perearstikeskus, Perearst24 и Eelvisiit. Каждый семейный медицинский центр может выбрать среди них наиболее подходящее для себя решение.
Сейчас проверить, какую именно платформу дигитальных услуг использует тот или иной центр семейных врачей, можно, например, на интернет-сайте центра семейных врачей или спросить в регистратуре центра. С осени 2024 года это можно будет увидеть и через Портал здоровья.
Для идентификации на вышеперечисленных дигитальных платформах необходимо иметь Mobiil-ID, или Smart-ID, или ID-карту. Все дигитальные платформы позволяют человеку продлить срок действия рецепта, сообщить о проблеме со здоровьем, а также открыть или закрыть лист нетрудоспособности.
В зависимости от оказателя услуг на них могут быть доступны дополнительные услуги - такие как запись на прием или вакцинацию, а также запросы справок о состоянии здоровья.
Число пользователей дигитальных платформ среди населения постепенно растет
Среда дигитальных услуг уже стала частью повседневной работы семейных врачей и медсестер, к использованию которой привыкает все больше и больше пациентов. Удобство использования услуг можно проиллюстрировать исследованием, проведенным фирмой Kantar Emor в I квартале 2024 года, в ходе которого выяснилось, что почти 34% жителей Эстонии смогли связаться со своим семейным врачом или центром семейных врачей через какое-либо электронное решение. В свою очередь, 81% из воспользовавшихся электронными каналами остались довольны услугой, а половина жителей Эстонии предпочли бы обращаться в центр семейного врача с помощью таких дигитальных решений.
При этом 11% жителей Эстонии не смогли связаться с семейным врачом через интернет, поскольку семейный врач не использует платформу дигитальных услуг. 30% жителей Эстонии не знали о такой возможности.
Почти половина семейных врачей уже внедрила платформы дигитальных услуг и, несомненно, заслуживает похвалы тот факт, что инновативные решения так хорошо принимаются медицинскими центрами.
Если же спросить оказателей медицинских услуг, каким образом они предпочитают получать обращения пациентов, больший процент опрошенных выбрали способ обращения по телефону и через интернет. В реальности обращения пациентов поступают в основном по телефону (в 77% центрах семейной медицины, давших обратную связь в Кассу здоровья), и только 11% регистрируют пациентов на прием через платформы дигитальных услуг, т.е. есть через интернет.
Те центры семейной медицины, которые внедрили в свою работу какую-либо платформу дигитальных услуг, сделали это главным образом и для того, чтобы пациенту было легче связаться с врачом, и наоборот. Платформа дигитальных услуг также помогает центрам семейной медицины лучше заниматься управлением и организацией своей работы.
Новые решения также создают новые вызовы для их пользователей
По отзывам семейных врачей, некоторые из них не используют платформы дигитальных услуг, поскольку существует слишком много разных решений. Из-за этого семейному врачу сложно ориентироваться в таких предлагаемых решениях и выбрать наиболее подходящее для поддержки пациентов из своего регистра. Почти пятая часть опрошенных признаются, что у них слишком мало знаний о работе с дигитальными решениями.
Семейный врач не может и не должен быть ИТ-специалистом, а цель Кассы здоровья - поддержать семейных врачей во внедрении дигитальных решений. Мы также рады отметить, что семейные врачи думают вместе с нами о новых возможностях работы, задают очень хорошие вопросы и предоставляют замечания, т.е. серьезно подходят к внедрению платформ дигитальных услуг.
По мнению оказателей медицинских услуг, большой проблемой является и плата за обслуживание дигитальных платформ, которая представляет собой значительную долю ежегодных расходов для центра семейной медицины. Поэтому с этого года Касса здоровья финансирует использование платформ дигитальных услуг, чтобы поддержать их более широкое внедрение и тем самым гарантировать, чтобы все жители Эстонии могли связаться со своим семейным врачом, используя дигитальные каналы.
Роль Кассы здоровья заключается в установлении требований к дигитальным платформам, в оценке соответствия требованиям, в оплате услуг, соответствующих требованиям, путем добавления их в список компенсируемых медицинских услуг. Требования разделены на две категории: функциональные требования (т.е. то, что пациент может делать на платформе), и нефункциональные требования, которые способствуют кибербезопасности и защите личных данных о здоровье людей.
Семейные врачи имеют возможность выбрать наиболее подходящую для своего центра дигитальную платформу и каждый месяц получать от Кассы здоровья финансовую поддержку для ее обслуживания.