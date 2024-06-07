Половина семейных врачей используют для решения проблем со здоровьем пациентов инновативные платформы дигитальных услуг

Если же спросить оказателей медицинских услуг, каким образом они предпочитают получать обращения пациентов, больший процент опрошенных выбрали способ обращения по телефону и через интернет. В реальности обращения пациентов поступают в основном по телефону (в 77% центрах семейной медицины, давших обратную связь в Кассу здоровья), и только 11% регистрируют пациентов на прием через платформы дигитальных услуг, т.е. есть через интернет.

Те центры семейной медицины, которые внедрили в свою работу какую-либо платформу дигитальных услуг, сделали это главным образом и для того, чтобы пациенту было легче связаться с врачом, и наоборот. Платформа дигитальных услуг также помогает центрам семейной медицины лучше заниматься управлением и организацией своей работы.

Новые решения также создают новые вызовы для их пользователей

По отзывам семейных врачей, некоторые из них не используют платформы дигитальных услуг, поскольку существует слишком много разных решений. Из-за этого семейному врачу сложно ориентироваться в таких предлагаемых решениях и выбрать наиболее подходящее для поддержки пациентов из своего регистра. Почти пятая часть опрошенных признаются, что у них слишком мало знаний о работе с дигитальными решениями.