Ученые выяснили, какое количество часов в сидячем положении увеличивает риск ранней смерти

Перевод: Анита Авакова

Международное исследование, в котором приняли участие более 100 000 человек в 21 стране, показало, что у людей, которые сидели от шести до восьми часов в день, риск ранней смерти и сердечных заболеваний был выше на 12-13 процентов. У тех, кто сидел более восьми часов в день, риск ранней смерти и сердечных заболеваний повышался на 20 процентов.

Неудивительно, что у тех, кто сидел больше всех и был наименее активен, риск был самым высоким - до 50 процентов, а у тех, кто сидел больше всех, но был также наиболее активен, риск увеличился на 17 процентов.

«Для тех, кто сидит более четырех часов в день, замена получаса сидения физическими упражнениями снижает риск на два процента», - отмечает профессор медицинских наук Университета Саймона Фрейзера Скотт Лир. В исследовании, проведенном под его руководством и под руководством Вэя Ли, исследователя из Пекинской академии медицинских наук, люди наблюдались в среднем 11 лет.

«Оcновной посыл - свести к минимуму сидение, - говорит Лир. - Если вам приходится долго сидеть, следует компенсировать риски дополнительными упражнениями в другое время».

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Cardiology.