В прошлом году кровь сдали на несколько сотен меньше человек, чем в позапрошлом.
Эстония нуждается в донорах: люди сдают все меньше крови
Перевод: Анита Авакова
Недавняя статистика Института развития здоровья (TAI) показала, что если в 2022 году кровь сдали 28 724 человека, то в прошлом году уже 28 319 человек. Всего в прошлом году в Эстонии сдали кровь 50 292 раза - это в среднем 1,8 сдачи крови на одного донора, что аналогично предыдущим годам.
В TAI отметили, что по сравнению с прошлым годом количество сдающих кровь среди мужчин увеличилось на два процента, а количество сдавших кровь среди женщин снизилось на 1,5 процента.
Хотя число доноров крови уменьшилось лишь незначительно, в институте заявили, что, поскольку количество новых доноров уже несколько лет снижается, фактически Эстонии требуется вдвое больше доноров.
«В 2023 году более 3900 человек впервые в жизни сдали кровь - это почти 14 процентов от всех доноров крови. Позитивным моментом является то, что число новых доноров за год выросло на 2,3 процента», - пояснила аналитик TAI Геттрин Кивисильд.
Тысячи хотели бы стать донорами, но не могут
В прошлом году по всей Эстонии было проведено 622 донорских дня. В общей сложности 38 процентов запасов крови было получено во время поездок на донорские дни за пределами центра крови.
Каждый раз, когда человек идет сдавать кровь, оценивается его пригодность для донорства, чтобы обеспечить безопасность как донора, так и реципиентов донорской крови, то есть пациентов. В 2023 году сдать кровь не смогли 6524 посетителя центров крови - это почти 11 процентов от общего количества посетителей.
Основной причиной временного отказа от сдачи крови стал низкий уровень гемоглобина донора, а также различные медицинские причины, путешествия и рискованное поведение донора.
Из собранной и проверенной донорской крови выделяют различные компоненты и используют их при сложных операциях или родах, для лечения больных с кровотечениями, тяжелыми травмами, анемией, лейкозами, раковыми заболеваниями и заболеваниями печени, ожогами и многими другими заболеваниями.
Только в прошлом году различные компоненты крови были использованы при лечении более 15 323 пациентов больниц Эстонии, среди них 359 детей в возрасте до 15 лет.
Всего в Эстонии четыре центра крови. Они расположены в Тарту, Таллинне, Ида-Вирумаа и Пярну.
Все люди с крепким здоровьем являются подходящими донорами. Более подробную информацию об этом можно найти на сайтах центров крови Северо-Эстонской региональной больницы, Клиникума Тартуского университета, Пярнуской больницы или центров крови Ида-Вируской центральной больницы.
В Эстонии регулярно сдают кровь около 30 000 человек.