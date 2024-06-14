Эстония нуждается в донорах: люди сдают все меньше крови

Основной причиной временного отказа от сдачи крови стал низкий уровень гемоглобина донора, а также различные медицинские причины, путешествия и рискованное поведение донора.

Из собранной и проверенной донорской крови выделяют различные компоненты и используют их при сложных операциях или родах, для лечения больных с кровотечениями, тяжелыми травмами, анемией, лейкозами, раковыми заболеваниями и заболеваниями печени, ожогами и многими другими заболеваниями.

Только в прошлом году различные компоненты крови были использованы при лечении более 15 323 пациентов больниц Эстонии, среди них 359 детей в возрасте до 15 лет.

Всего в Эстонии четыре центра крови. Они расположены в Тарту, Таллинне, Ида-Вирумаа и Пярну.

Все люди с крепким здоровьем являются подходящими донорами. Более подробную информацию об этом можно найти на сайтах центров крови Северо-Эстонской региональной больницы, Клиникума Тартуского университета, Пярнуской больницы или центров крови Ида-Вируской центральной больницы.

В Эстонии регулярно сдают кровь около 30 000 человек.