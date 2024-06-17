Новое исследование на мышах, опубликованное в журнале Immunity, впервые показало, что голодание может изменить метаболизм и энергию естественных клеток-киллеров, помогая им выжить в среде вокруг опухоли и улучшая их способность бороться с раком, сообщает Medical Xpress.

Исследователи обнаружили, что голодание помогает естественным клеткам-киллерам научиться использовать жирные кислоты в качестве альтернативного источника энергии, которых много в микроокружении опухоли.

Это улучшило выживаемость иммунных клеток и противораковую эффективность. Кроме того, голодание привело к перераспределению естественных клеток-киллеров в организме. Таким образом, они подверглись обильному воздействию высоких уровней интерлейкина-12 в костном мозге, что увеличило выработку гамма-интерферона - важного цитокина в борьбе с опухолями.

Хотя образцы человеческого костного мозга не исследовались, образцы крови больных раком предполагают аналогичные изменения, наблюдаемые у мышей. Результаты исследования показывают, что голодание может быть потенциальной стратегией улучшения иммунного ответа против рака.

Следующие шаги включают клинические испытания безопасности и эффективности голодания в сочетании с существующими методами лечения, а также разработку потенциальных лекарств, которые имитируют эффекты голодания без фактического голодания.

Картина не совсем однозначна, даже если результаты исследования применимы к людям. Помимо лечения рака, важно, чтобы организм получал питательные вещества, необходимые для его функционирования.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если голодание рассматривается как часть мер по улучшению уже ухудшающегося здоровья. Особенно важно тщательно продумать все диетические решения при лечении рака, поскольку белки очень важны. Именно поэтому любая богатая белками соковая диета может нанести огромный вред пациенту, лишив организм необходимых для восстановления компонентов и, в свою очередь, поставив под угрозу здоровье.