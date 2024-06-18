При воспалении суставов или артрите, вызванном инфекционным заболеванием, ревматизмом, нарушением обмена веществ или травмой, суставы часто становятся жесткими и болезненными. Разумный выбор рациона питания может помочь уменьшить боль и воспаление. Узнайте, потребления каких продуктов следует избегать, если у вас болят суставы.
Отказ от этих продуктов поможет уменьшить боль в суставах
Существует несколько типов артрита, но все они вызывают боль в суставах, отек и скованность. Наиболее распространенными формами артрита являются остеоартрит, ревматоидный артрит и подагра. Чаще поражаются коленные, лучезапястные и голеностопные суставы. Боль в суставах и ограничение амплитуды движений также могут быть следствием травмы.
Воспалительная реакция помогает организму бороться с бактериями и ускоряет заживление ран. Однако если воспаление сохраняется в течение длительного времени, могут развиться хронические симптомы.
На уровень воспаления также влияет вес человека. Жировые клетки организма вырабатывают цитокины - иммунные клетки, которые усиливают воспаление. Поддержание умеренной массы тела с помощью разумной диеты может помочь справиться с воспалением, а также снизить нагрузку на суставы.
Некоторые продукты повышают уровень воспаления в организме, а другие снижают его. Исследования показали, что исключение определенных продуктов из рациона или значительное ограничение их употребления может помочь предотвратить прогрессирование воспаления суставов и уменьшить боль.
Продукты, вызывающие воспаление
Жирные вещества способствуют воспалению. Многие виды жиров оказывают провоспалительное действие на организм. Человеку с болями в суставах следует ограничить в своем рационе следующие продукты:
- Омега-6 жирные кислоты: к ним относятся масла (в том числе виноградное, тыквенное, подсолнечное и рапсовое).
- Насыщенные жиры: мясо, сливочное масло и сыр содержат этот тип жира. Насыщенные жиры должны составлять менее 10 процентов от ежедневного потребления калорий.
- Трансжиры: этот вид жиров вреден для здоровья человека, так как снижает уровень так называемого хорошего холестерина и повышает уровень так называемого плохого холестерина и воспаления. Рекомендуется читать этикетку на упаковке перед покупкой, чтобы получить информацию о составе продуктов.
Сахар
Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие подслащенные напитки, имеют повышенный риск повреждения суставов. Harvard Health, рупор Гарвардской медицинской школы, объясняет, что чрезмерное потребление сахара также повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар может привести к ожирению, усилению воспаления и другим хроническим заболеваниям.
Овощи, содержащие соланин
Соланин - это природный токсин, содержащийся в растениях, и его количество не должно превышать 200 мг на 100 г продуктов. Однако убедительных исследований, подтверждающих, что соланин, токсичное соединение в продуктах питания, вызывает боль в суставах, не существует. В то же время было подтверждено, что исключение из рациона некоторых овощей может уменьшить боль и воспаление у некоторых людей.
К таким овощам относятся помидоры, картофель, паприка, перец чили и баклажаны. Например, позеленевший на солнце картофель содержит вредный соланин, а недозрелые зеленые помидоры могут вызывать несварение желудка, тошноту и головные боли.
Продукты с высоким содержанием пуринов
Пурины - это вещества, которые организм превращает в мочевую кислоту. Мочевая кислота может накапливаться в крови, вызывая скованность и боль в суставах. Сокращение потребления продуктов, богатых пуринами, является общей рекомендацией для людей с подагрой. Это не означает, что таких продуктов следует полностью избегать, но настоятельно рекомендуется употреблять их как можно реже.
Наибольшее количество пуринов содержится в следующих продуктах:
- красное мясо, соленое мясо (например, ветчина, бекон);
- красное мясо (например, говядина, свинина, рыба, соленая говядина, соленая свинина (например, печень));
- бульон (особенно бульонный порошок) и жареное мясо;
- пиво и другой алкоголь;
- некоторые морепродукты (например, моллюски).
Есть исследования, показывающие, что некоторые богатые пуринами овощи, такие как цветная капуста, грибы и бобы, не связаны с заболеваниями и воспалениями суставов.
Ведение пищевого дневника поможет отслеживать реакцию организма на те или иные продукты и делать осознанный выбор в пользу того, что есть.