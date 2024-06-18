Отказ от этих продуктов поможет уменьшить боль в суставах

Сахар

Исследование показало, что люди, регулярно употребляющие подслащенные напитки, имеют повышенный риск повреждения суставов. Harvard Health, рупор Гарвардской медицинской школы, объясняет, что чрезмерное потребление сахара также повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар может привести к ожирению, усилению воспаления и другим хроническим заболеваниям.

Овощи, содержащие соланин

Соланин - это природный токсин, содержащийся в растениях, и его количество не должно превышать 200 мг на 100 г продуктов. Однако убедительных исследований, подтверждающих, что соланин, токсичное соединение в продуктах питания, вызывает боль в суставах, не существует. В то же время было подтверждено, что исключение из рациона некоторых овощей может уменьшить боль и воспаление у некоторых людей.

К таким овощам относятся помидоры, картофель, паприка, перец чили и баклажаны. Например, позеленевший на солнце картофель содержит вредный соланин, а недозрелые зеленые помидоры могут вызывать несварение желудка, тошноту и головные боли.

Продукты с высоким содержанием пуринов

Пурины - это вещества, которые организм превращает в мочевую кислоту. Мочевая кислота может накапливаться в крови, вызывая скованность и боль в суставах. Сокращение потребления продуктов, богатых пуринами, является общей рекомендацией для людей с подагрой. Это не означает, что таких продуктов следует полностью избегать, но настоятельно рекомендуется употреблять их как можно реже.

Наибольшее количество пуринов содержится в следующих продуктах:

красное мясо, соленое мясо (например, ветчина, бекон);

красное мясо (например, говядина, свинина, рыба, соленая говядина, соленая свинина (например, печень));

бульон (особенно бульонный порошок) и жареное мясо;

пиво и другой алкоголь;

некоторые морепродукты (например, моллюски).

Есть исследования, показывающие, что некоторые богатые пуринами овощи, такие как цветная капуста, грибы и бобы, не связаны с заболеваниями и воспалениями суставов.

Ведение пищевого дневника поможет отслеживать реакцию организма на те или иные продукты и делать осознанный выбор в пользу того, что есть.