Статистика: из-за границы стали чаще заказывать наркотики и поддельные лекарства

Ведущий таможенный инспектор Налогово-таможенного департамента Альбина Саар сказала, что усугубляется проблема, связанная с товарами, заказанными за рубежом и разрешенными в стране-продавце, на которые в Эстонии не распространяются те же законы.

«Люди ошибочно думают, что если они покупают в такой стране как Нидерланды, где это разрешено, то они могут отправить это и в Эстонию. Но законы в Эстонии в этом отношении намного строже, галлюциногенные грибы, трюфели или что-то подобное запрещено», – пояснила Саар.

По словам Саар, ботокс также считается лекарством, а это означает, что для его транспортировки в больших количествах необходимо разрешение Департамента лекарственных средств.

Однако, по ее словам, люди, которые пытаются транспортировать его без разрешения, пытаются отправлять его в места, где не соблюдаются правила, и продолжают работать с ним сомнительными методами.