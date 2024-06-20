Храп во сне может быть признаком серьезного заболевания

Новое исследование, проведенное специалистами по сну из Университета Флиндерса, показало, что люди, регулярно храпящие по ночам, особенно мужчины среднего возраста с избыточным весом, чаще страдают от повышенного кровяного давления, сообщает Medical Xpress.

Исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine, является крупнейшим объективным исследованием, в котором впервые в течение длительного периода времени использовались несколько технологий домашнего мониторинга для изучения связи между храпом и гипертонией.

«Впервые мы можем объективно сказать, что существует значительная связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением», — говорит доктор Бастьен Леша из Института здоровья и медицинских исследований Флиндерса, проводивший исследование.

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«Мы обнаружили, что 15 процентов всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпели более 20 процентов ночи, и что регулярный ночной храп был связан с повышенным артериальным давлением и неконтролируемой гипертонией (кровяное давление выше 140/90 мм рт. ст.). ред)», - говорит доктор Леша.

«Эти результаты подчеркивают важность учета храпа в здравоохранении и лечении проблем со сном, особенно в контексте лечения гипертонии», - добавил он.

Храп – распространенное явление, от которого страдает значительная часть населения, и негативное воздействие которого на здоровье часто недооценивается. Храп и апноэ во сне часто совпадают, что указывает на общие причины.

Было замечено, что у тех, кто регулярно храпел, вероятность развития неконтролируемой гипертонии почти в два раза выше.

Храп также может быть ранним признаком того, что вскоре может развиться высокое кровяное давление, поскольку плохое качество сна из-за храпа может увеличить риск гипертонии.