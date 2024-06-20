Громкий храп вашего партнера, который не дает вам спать по ночам, может быть не просто раздражающим, но и ранним признаком гипертонии или высокого кровяного давления.
Храп во сне может быть признаком серьезного заболевания
Новое исследование, проведенное специалистами по сну из Университета Флиндерса, показало, что люди, регулярно храпящие по ночам, особенно мужчины среднего возраста с избыточным весом, чаще страдают от повышенного кровяного давления, сообщает Medical Xpress.
Исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine, является крупнейшим объективным исследованием, в котором впервые в течение длительного периода времени использовались несколько технологий домашнего мониторинга для изучения связи между храпом и гипертонией.
«Впервые мы можем объективно сказать, что существует значительная связь между регулярным ночным храпом и высоким кровяным давлением», — говорит доктор Бастьен Леша из Института здоровья и медицинских исследований Флиндерса, проводивший исследование.
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«Мы обнаружили, что 15 процентов всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпели более 20 процентов ночи, и что регулярный ночной храп был связан с повышенным артериальным давлением и неконтролируемой гипертонией (кровяное давление выше 140/90 мм рт. ст.). ред)», - говорит доктор Леша.
«Эти результаты подчеркивают важность учета храпа в здравоохранении и лечении проблем со сном, особенно в контексте лечения гипертонии», - добавил он.
Храп – распространенное явление, от которого страдает значительная часть населения, и негативное воздействие которого на здоровье часто недооценивается. Храп и апноэ во сне часто совпадают, что указывает на общие причины.
Было замечено, что у тех, кто регулярно храпел, вероятность развития неконтролируемой гипертонии почти в два раза выше.
Храп также может быть ранним признаком того, что вскоре может развиться высокое кровяное давление, поскольку плохое качество сна из-за храпа может увеличить риск гипертонии.