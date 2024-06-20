Поможем Сергей с крайне редким генетическим заболеванием нуждается в дорогостоящем лекарстве

Болезнь, поразившая центральную нервную систему, заточила Сергея в домашних стенах, лишила его возможности ходить и желания жить. Но с 2022 при поддержке Детского фонда года он получает лечение, и с тех пор течение болезни значительно замедлилось: сегодня 19-летний Сергей снова может самостоятельно ходить и не нуждается в помощи при приемах пищи. Более того, теперь он еще черпает силы и энергию из реабилитации и различных занятий, рассказывает Детский фонд Тартуского университета.