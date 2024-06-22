Летняя жара, шашлык и алкоголь – большая угроза здоровью сердца

Перевод: Валерия Ермакова

Чем опасна летняя жара для нашего здоровья?

Температура наружного воздуха постоянно колеблется в течение дня, но если она превышает обычные значения, например, поднимается выше 24 градусов, это может привести к повышению кровяного давления и увеличить риск инсульта и сердечного приступа. На способность организма эффективно охлаждаться в условиях сильной жары влияют такие факторы, как возраст, ожирение, обезвоживание, перегрев, лихорадка, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения кровообращения, диабет, солнечные ожоги, а также употребление рецептурных лекарств и алкоголя и другие факторы.

Как летние привычки и традиции влияют на здоровье сердца?

Летом увеличивается употребление алкоголя, что повышает кровяное давление. Кроме того, ночной сон летом обычно короче. Когда к этому добавляются нездоровые пищевые привычки и ожирение, кровяное давление может повыситься. Приготовление на гриле, как правило, не является здоровым способом приготовления пищи, поскольку пища обычно готовится слишком долго или при высоких температурах. Вместо приготовления на гриле стоит подумать о приготовлении еды на пару. Также важен достаточный сон, который помогает сохранить здоровье сердца и кровеносных сосудов.

Как сохранить здоровье сердца в летний период?

Если у человека обычно нет проблем с артериальным давлением, беспокоиться не о чем. Однако стоит помнить, что повышенное давление часто протекает бессимптомно, поэтому измерять его полезно даже в периоды отдыха. Если врач уже назначил лекарства от давления, важно продолжать принимать их, даже находясь в отпуске. Чтобы поддерживать нормальное давление, важно вести активный образ жизни, правильно питаться и, при необходимости, вносить изменения в свой образ жизни.

Помимо физической активности, следует внимательно относиться к своему самочувствию. Если появляются симптомы, такие как опухание рук или ног, тошнота, головокружение или учащенное сердцебиение, нужно найти затененное и прохладное место и сделать перерыв на отдых. В жаркую погоду важно потреблять больше жидкости, так как мы теряем ее больше через потоотделение. Во время сна старайтесь охладиться до комнатной температуры.

Какие кардиологические исследования следует пройти?

Рекомендую измерить уровень холестерина, артериальное давление, сделать ЭКГ и тест на выносливость. Если наблюдаются изменения в состоянии здоровья, обсудите с вашим врачом необходимость дополнительных исследований, таких как холтеровское мониторирование или суточное мониторирование артериального давления.