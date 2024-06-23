Пить из пластиковой бутылки в жаркую погоду может быть опасно

Перевод: Валерия Ермакова

В жаркие летние дни важно обеспечить организм достаточным количеством жидкости. Многие из нас часто носят с собой многоразовые бутылки для питья, но бывают случаи, когда мы забываем их дома и покупаем питьевую воду в пластиковой бутылке.

Однако с пластиковыми бутылками следует быть осторожными. По мнению эксперта по безопасности пищевых продуктов Сары Лоусон, не следует пить воду в пластиковой бутылке, которая долго стояла в нагретой машине или на солнце.

Под воздействием высокой температуры из пластика в воду могут выделяться вредные химические вещества. Одно из самых распространенных - бисфенол А (BPA), используемый в производстве упаковок для пищевых продуктов и пластиковых бутылок. Это вещество делает пластик гибким и прозрачным.

Всегда следите за тем, чтобы бутылка для питья оставалась прохладной. Химические вещества, попавшие в теплую воду, могут вызвать ряд проблем со здоровьем, таких как головные боли, боли в животе или головокружение. В некоторых случаях потребление этих веществ также может влиять на гормональный фон, сообщает The Oldham Times.

О чем следует помнить, когда пьете воду из пластиковой бутылки?

Храните бутылку в прохладном месте: не оставляйте бутылку под прямыми солнечными лучами, храните ее в прохладном месте.

Проверьте температуру воды: прежде чем пить воду, проверьте, достаточно ли она прохладная. Если бутылка уже заметно теплая, лучше заменить ее на новую.

Используйте холодильник: при необходимости используйте переносные охлаждающие пакеты или другие устройства, предназначенные для напитков и продуктов питания.