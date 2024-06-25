Алкоголь вызывает семь видов рака, но жители Эстонии знают об этом очень мало

Потребление алкоголя в Эстонии растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы. Алкогольными напитками злоупотребляют 20% эстоноземельцев, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

«Мы знаем, что прежде всего люди связывают употребление алкоголя с циррозом печени и другими заболеваниями печени, в том числе с раком печени, но большинство людей не знают о том, что алкоголь провоцирует и другие раковые заболевания», – рассказала заведующая отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель.