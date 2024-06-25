Алкоголь вызывает как минимум семь видов рака. Однако жители Эстонии знают об этом очень мало. Таков результат исследования, которое провел Институт развития здоровья, сообщает Rus.ERR.
Алкоголь вызывает семь видов рака, но жители Эстонии знают об этом очень мало
Потребление алкоголя в Эстонии растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы. Алкогольными напитками злоупотребляют 20% эстоноземельцев, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
«Мы знаем, что прежде всего люди связывают употребление алкоголя с циррозом печени и другими заболеваниями печени, в том числе с раком печени, но большинство людей не знают о том, что алкоголь провоцирует и другие раковые заболевания», – рассказала заведующая отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель.