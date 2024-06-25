Вт, 25.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье

Алкоголь вызывает семь видов рака, но жители Эстонии знают об этом очень мало

rus.postimees.ee
Copy
Алкоголь.
Алкоголь. Фото: Eero Vabamägi

Алкоголь вызывает как минимум семь видов рака. Однако жители Эстонии знают об этом очень мало. Таков результат исследования, которое провел Институт развития здоровья, сообщает Rus.ERR.

Потребление алкоголя в Эстонии растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы. Алкогольными напитками злоупотребляют 20% эстоноземельцев, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

«Мы знаем, что прежде всего люди связывают употребление алкоголя с циррозом печени и другими заболеваниями печени, в том числе с раком печени, но большинство людей не знают о том, что алкоголь провоцирует и другие раковые заболевания», – рассказала заведующая отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх