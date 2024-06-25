В интересах здоровья населения государство планирует расширить зоны, свободные от курения, например, ввести запрет на курение на пляжах и в парках.
В Эстонии хотят ввести запрет на курение в парках и на пляжах
На прошлой неделе правительство утвердило позицию Эстонии по европейской табачной политике. Среди прочего, обсуждалось распространение запрета на курение на открытых террасах, в парках, на пляжах и в других местах отдыха, где собирается большое число людей.
Руководитель отдела гигиены окружающей среды и химической безопасности Министерства социальных дел Айве Теллинг пояснила планы Эстонии: «Сегодня мы скорее говорим о таких ограничениях, чтобы люди по-прежнему могли курить, но делали это так, чтобы не вредить здоровью окружающих. Это самый важный момент в обеспечении свободной от курения среды».