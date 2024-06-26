Несмотря на то, что опасность употребления наркотиков все чаще обсуждается в обществе, употребление различных наркотических веществ по-прежнему широко распространено, что свидетельствует об их высокой доступности, отмечают в Институте развития здоровья (TAI).
Исследование: в Эстонии наркотики по-прежнему легко доступны
Опубликованный сегодня опрос о потреблении наркотиков среди взрослого населения (TUKU) за 2023 год показал, что 31% людей в возрасте 16-64 лет в Эстонии хотя бы раз в жизни употребляли наркотики, по сравнению с 25% в 2018 году. Семь процентов респондентов делали это в течение последнего года и три процента - в течение последнего месяца.
Употребление наркотиков более распространено среди молодых людей - мужчин в возрасте 16-34 лет и женщин в возрасте 16-24 лет. Наиболее часто употребляемым веществом является каннабис, причем по сравнению с 2018 годом количество случаев употребления в течение жизни увеличилось с 24% до 29%. Помимо каннабиса, чаще всего в течение жизни употребляют амфетамины, экстази и кокаин.
Широкое распространение каннабиса и кокаина подтверждают и исследования сточных вод, проведенные в последние годы Институтом развития здоровья и Министерством юстиции. Главный тревожный вывод исследования 2023 года, проведенного в Таллинне и Тарту, - рост употребления продуктов каннабиса и кокаина.
«Постоянно растущий интерес к каннабису может быть вызван дебатами в Европе о легализации каннабиса, а в некоторых странах также о регулировании легальной доступности каннабиса. Помимо дискуссий о легализации, мы не должны забывать, что каннабис по-прежнему является психоактивным веществом, которое действует на всех по-разному, и употребление которого может вызвать или усугубить ряд проблем с физическим и психическим здоровьем, а также вызвать зависимость», - пояснила Алена Курбатова, руководитель Центра здоровья и благополучия TAI.
В последние годы широко доступный кокаин в очень высоких концентрациях стал причиной проблем в европейских странах, в том числе в Эстонии. По оценкам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), в 2022 году в европейских странах-участницах было изъято 323 тонны кокаина.
Кокаин – наркотик, вызывающий легкое привыкание, употребление которого увеличивает риск возникновения как психологических, так и физиологических проблем со здоровьем. Кокаиновая зависимость уже оказывает и будет продолжать оказывать все большее давление на европейскую систему здравоохранения. В 2022 году 21 процент впервые употреблявших наркотики в Европе были связаны с употреблением кокаина.
«Ситуация серьезная, и употребление наркотиков, прежде всего среди молодежи, требует внимания и вмешательства. Однако следует отметить, что для многих опыт употребления наркотиков ограничивается одним или несколькими эпизодическими приемами. В ситуации, когда мы видим рост подверженности населения наркотикам, очень важно обеспечить доступ к помощи и усилить работу по профилактике», - сказала Курбатова.
В среду во всем мире будет отмечаться Всемирный день борьбы с наркотиками, цель которого - повысить осведомленность о потреблении наркотиков и связанных с ним проблемах, под лозунгом «Доказательства очевидны - инвестируйте в профилактику».
Необходимость профилактики наркомании актуальна и в Эстонии, поскольку в последние годы уровень смертности от наркотиков заметно подскочил, и все больше людей подвергаются воздействию различных наркотиков. Чем чаще употребление наркотических веществ, тем больше вероятность того, что люди столкнутся с различными проблемами, такими как проблемы с психическим здоровьем и финансами, проблемы в отношениях с близкими, а также на работе и учебе.
В худшем случае употребление наркотиков может привести к передозировке или смерти от передозировки. Согласно регистру причин смерти TAI, в 2023 году от передозировки наркотиков умерли 113 жителей Эстонии, из них 86 мужчин и 27 женщин.
Социальные кризисы и напряженная экономическая ситуация могут привести к росту потребления наркотиков. Начиная с 2022 года потребность в консультационных и лечебных услугах в Эстонии росла. Однако сложная экономическая ситуация не должна ставить под угрозу доступность консультационных и лечебных услуг, так как это приведет к увеличению долгосрочных расходов на здравоохранение, правосудие, правоохранительные и социальные системы и поставит под угрозу внутреннюю безопасность страны.
«В обществе нам необходимо говорить о наркотиках и о том, что происходит с их употреблением, взвешенно и учитывать все стороны. Запугивание последствиями, включая наказание, осуждение, и в то же время преуменьшение рисков способствуют росту проблемы. Экономически эффективные меры, эффективность которых доказана, должны быть выбраны как для предотвращения, так и для уменьшения ущерба. К сожалению, результаты последних исследований еще раз подтверждают, что нынешняя политика наказаний не эффективна и нужны фундаментальные изменения для снижения вреда, причиняемого наркотиками», — прокомментировала Курбатова.