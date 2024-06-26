Исследование: в Эстонии наркотики по-прежнему легко доступны

В последние годы широко доступный кокаин в очень высоких концентрациях стал причиной проблем в европейских странах, в том числе в Эстонии. По оценкам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), в 2022 году в европейских странах-участницах было изъято 323 тонны кокаина.

Кокаин – наркотик, вызывающий легкое привыкание, употребление которого увеличивает риск возникновения как психологических, так и физиологических проблем со здоровьем. Кокаиновая зависимость уже оказывает и будет продолжать оказывать все большее давление на европейскую систему здравоохранения. В 2022 году 21 процент впервые употреблявших наркотики в Европе были связаны с употреблением кокаина.

«Ситуация серьезная, и употребление наркотиков, прежде всего среди молодежи, требует внимания и вмешательства. Однако следует отметить, что для многих опыт употребления наркотиков ограничивается одним или несколькими эпизодическими приемами. В ситуации, когда мы видим рост подверженности населения наркотикам, очень важно обеспечить доступ к помощи и усилить работу по профилактике», - сказала Курбатова.

В среду во всем мире будет отмечаться Всемирный день борьбы с наркотиками, цель которого - повысить осведомленность о потреблении наркотиков и связанных с ним проблемах, под лозунгом «Доказательства очевидны - инвестируйте в профилактику».