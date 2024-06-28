Жара убивает? Десять полезных продуктов, которые можно есть в знойную погоду

ЗдоровьеДля подписчиковЖара убивает? ⟩ Десять полезных продуктов, которые можно есть в знойную погодуrus.postimees.ee28 июня 2024, 12:06CopyСалат с арбузом, помидорами и брынзой. Фото иллюстративное. Фото: ShutterstockВо время летней жары важно пить много воды. Помимо жидкости, следует также пересмотреть свой ежедневный рацион.КлубникаВ летние месяцы полезно есть много ягод и фруктов, богатых витамином С, таких как клубника, ежевика и киви. Витамин С действует как естественный солнцезащитный крем, предотвращая обгорание.КомментарииCopyКлючевые слова огурецарбузморковьвитамин