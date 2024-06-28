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Жара убивает? Десять полезных продуктов, которые можно есть в знойную погоду

rus.postimees.ee
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Салат с арбузом, помидорами и брынзой. Фото иллюстративное.
Салат с арбузом, помидорами и брынзой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Во время летней жары важно пить много воды. Помимо жидкости, следует также пересмотреть свой ежедневный рацион.

Клубника

В летние месяцы полезно есть много ягод и фруктов, богатых витамином С, таких как клубника, ежевика и киви. Витамин С действует как естественный солнцезащитный крем, предотвращая обгорание.

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