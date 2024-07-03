Ученые сделали важное открытие, связанное с профилактикой клещевых заболеваний

Исследование сосредоточено на странном явлении, которое называется приобретенной клещевой устойчивостью (ATR).

По словам доцента биологии Северо-Восточного университета (англ. Northeastern University) Константина Такача, люди или животные с ATR перенесли так много заражений клещами, что у них развивается иммунная реакция, которая заставляет питающихся ими клещей отпадать и даже умирать.

«На самом деле это хорошо работает на хомяках», - говорит Такач, который является экспертом по Borrelia burgdorfer, бактерии, вызывающей болезнь Лайма.

После того, как исследователи дважды позволили клещам «покусать» хомяков, они обнаружили, что после третьего укуса клещи стали погибать. «Они падают, не успев закончить есть. А у хомяка появляется сыпь в месте прикрепления клеща. Это процесс приобретенного иммунитета», - говорит Такач.

«Идея состоит в том, что если вы сделаете вакцинацию компонентами слюны клеща, вы вызовете иммунный ответ, аналогичный предыдущему контакту с клещом», - говорит Такач.

«Если клещ не может питаться и преждевременно отпадает, патогены не попадут в вакцинированного», - говорит он.

Вакцина против болезни Лайма VLA15 в настоящее время находится на поздней стадии клинических испытаний. VLA15 действует как мишень для белка внешней поверхности Borrelia burgdorferi, бактерии, вызывающей болезнь Лайма, говорит доцент Школы фармации и фармацевтических наук Северо-Восточного университета Брэндон Дионн.

Дионн говорит, что вакцина блокирует белок OspA, который не позволяет спиралевидным бактериям покинуть клеща и заразить людей, которых он укусил.