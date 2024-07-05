Скрининговое исследование новорожденных помогает диагностировать наследственные заболевания у ребенка и своевременно начать лечение. В Эстонии обследование позволяет выявить 22 заболевания, пишет Rus.ERR.
В Эстонии ежегодно у нескольких новорожденных подтверждается наследственное заболевание
Цель скринингового тестирования – защита детей от тяжелых последствий врожденных и наследственных заболеваний, которые возможно лечить. Без обследования невозможно диагностировать эти болезни своевременно, так как ранние симптомы часто отсутствуют или малозаметны.
«В Эстонии каждый год примерно у 13−15 детей подтверждается одна из исследуемых болезней», - сказала заведующая отделом клинической генетики Клиники генетики и персональной медицины Тартуского университета Карит Рейнсон.